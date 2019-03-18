李易難得感性：感謝妳為孩子當全職媽　送六月「2大禮」慰勞超有心！

記者潘慧中／綜合報導

李易和六月（蔡君茹）育有一對兒女Star和Shinny，家庭幸福得令人稱羨，老婆17日迎來43歲生日，他當晚感性告白：「感謝妳為了孩子當全職媽媽～，辛苦了。」帶全家人一起去吃妻子最愛的蛋糕，結婚7年多仍相當貼心的舉動，感動了不少粉絲。

▲▼李易和六月育有一對兒女。（圖／翻攝自Facebook／李易LEE YI、蔡君茹六月）



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李易17日在臉書祝福六月生日快樂，「雖然43歲，但看起來依然像34歲啊！」照片中，可以看到六月似乎直接頂著素顏吃生日餐，儘管如此，皮膚依然白皙光滑，開心地摟著女兒入懷、兒子坐在身旁，李易則是站在身後，一家人和樂融融。

▲李易準備了六月最喜歡的蛋糕。（圖／翻攝自Facebook／李易LEE YI）



六月這些年對家庭的付出，李易全看在眼裡，除了心疼老婆的辛勞，他也承諾：「我會繼續打拼下去！」此外，家人們似乎提早慶祝生日了，因為六月於17日透露：「#李先生不在家#小孩也不在家#媽媽生日放假！」對人妻人母來說，無疑是最棒禮物，直到晚上才恢復媽媽模式。

▲▼六月生日當天放假，老公和小孩都不在家。（圖／翻攝自Facebook／蔡君茹六月）



李易臉書全文：

李太生日快樂

雖然43歲，但看起來依然像34歲啊

感謝妳為了孩子當全職媽媽～～

辛苦了～～～

我也會繼續打拼下去

生日快樂

@june_tsai1976

六月IG全文：

謝謝公司的驚喜趴，本人正式邁入43歲了～～

#李先生不在家

#小孩也不在家

#媽媽生日放假

#今晚恢復媽媽模式