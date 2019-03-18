ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李易難得感性：感謝妳為孩子當全職媽　送六月「2大禮」慰勞超有心！

記者潘慧中／綜合報導

李易和六月（蔡君茹）育有一對兒女Star和Shinny，家庭幸福得令人稱羨，老婆17日迎來43歲生日，他當晚感性告白：「感謝妳為了孩子當全職媽媽～，辛苦了。」帶全家人一起去吃妻子最愛的蛋糕，結婚7年多仍相當貼心的舉動，感動了不少粉絲。

▲▼李易六月（圖／翻攝自Facebook／李易LEE YI、蔡君茹六月）

▲▼李易和六月育有一對兒女。（圖／翻攝自Facebook／李易LEE YI、蔡君茹六月）

請繼續往下閱讀...

▲▼李易六月（圖／翻攝自Facebook／李易LEE YI、蔡君茹六月）

李易17日在臉書祝福六月生日快樂，「雖然43歲，但看起來依然像34歲啊！」照片中，可以看到六月似乎直接頂著素顏吃生日餐，儘管如此，皮膚依然白皙光滑，開心地摟著女兒入懷、兒子坐在身旁，李易則是站在身後，一家人和樂融融。

▲▼李易六月（圖／翻攝自Facebook／李易LEE YI、蔡君茹六月）

▲李易準備了六月最喜歡的蛋糕。（圖／翻攝自Facebook／李易LEE YI）

六月這些年對家庭的付出，李易全看在眼裡，除了心疼老婆的辛勞，他也承諾：「我會繼續打拼下去！」此外，家人們似乎提早慶祝生日了，因為六月於17日透露：「#李先生不在家#小孩也不在家#媽媽生日放假！」對人妻人母來說，無疑是最棒禮物，直到晚上才恢復媽媽模式。

▲▼李易六月（圖／翻攝自Facebook／李易LEE YI、蔡君茹六月）

▲▼六月生日當天放假，老公和小孩都不在家。（圖／翻攝自Facebook／蔡君茹六月）

▲▼李易六月（圖／翻攝自Facebook／李易LEE YI、蔡君茹六月）

李易臉書全文：

李太生日快樂

雖然43歲，但看起來依然像34歲啊

感謝妳為了孩子當全職媽媽～～

辛苦了～～～

我也會繼續打拼下去

生日快樂

@june_tsai1976

六月IG全文：

謝謝公司的驚喜趴，本人正式邁入43歲了～～
#李先生不在家
#小孩也不在家
#媽媽生日放假
#今晚恢復媽媽模式

推薦閱讀

兒子出生後…蔡阿嘎認變了！　「騎車3貼心舉動」網讚：二伯嫁對人

兒子出生後…蔡阿嘎認變了！　「騎車3貼心舉動」網讚：二伯嫁對人

熊熊「情侶配色」曖昧閃照曝光！　牽手全被拍…男方身份曝光

熊熊「情侶配色」曖昧閃照曝光！　牽手全被拍…男方身份曝光

IKEA逛一半…男突靠近問：找袋子嗎　李懿才發現「大事不妙」！

IKEA逛一半…男突靠近問：找袋子嗎　李懿才發現「大事不妙」！

隋棠陪Max盪鞦韆…下秒驚喊「小心」！　象山站旁公園玩全被拍

隋棠陪Max盪鞦韆…下秒驚喊「小心」！　象山站旁公園玩全被拍

讚嘆婆婆！　貝童彤產後「一張照片」網全懂了：當媽才懂

讚嘆婆婆！　貝童彤產後「一張照片」網全懂了：當媽才懂

黑人帶飛翔去遊樂園「全程低頭」！　原來和這服務有關：怕被認出

黑人帶飛翔去遊樂園「全程低頭」！　原來和這服務有關：怕被認出

白癡公主A減再發育！　「拉鍊開到胸下」HowHow看傻：收好

白癡公主A減再發育！　「拉鍊開到胸下」HowHow看傻：收好

「李榮浩同款汪」開價4塊求買！　真釣出本尊：誰幹的

「李榮浩同款汪」開價4塊求買！　真釣出本尊：誰幹的

陳意涵坐月子「越吃越瘦」網跪求菜單！　產後1個月「真實體重」曝光

陳意涵坐月子「越吃越瘦」網跪求菜單！　產後1個月「真實體重」曝光

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了觀眾10年」

伊能靜罕見讓哈利露臉了！　「無碼真面目」曝光…她嘆：真的長大了

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

《爸爸去哪兒》天天抽高「11歲逼近170cm」　遺傳名模爸基因帥翻！

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

亞洲電影大獎紅毯／「應采兒手遮肚」勾陳小春放閃　網：懷孕了？

FTISLAND失去一位隊長⋯　李洪基：只想告訴你們，我沒有變

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李易, 小Shinny, 六月, 蔡君茹, 小Star

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《RUN新聞》全新企劃韓星級餐車應援 幫大家探班你的男神女神
  2. 《玩很大》小鬼靈異照片發毛　「回來才發現怪怪的」
  3. 坤達「和別人睡」親密照被出賣！　修杰楷告狀柯佳嬿：他背著妳這樣
  4. 李敖罹腦瘤病逝1週年！　生前「憔悴病容」曝光
  5. 科幻片《沙丘魔堡》岳大夫「鎖定台灣男神」　合體水行俠、薩諾斯
  6. 2019上半年神劇出爐！《如此耀眼》第10集反轉結尾爆雞皮
  7. 小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」　憲哥連3罵開譙：哪來的爛咖！
  8. 理科太太挨罰20萬元回應了！　「驚擾大家」2次抱歉：會更謹慎
  9. 村上春樹嘆：文章和語言是可怕武器！　《1Q84》獲平成30年最佳好書
  10. 鹿晗高中曾面試JYP！　「這一點」慘遭淘汰…報名表曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366