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Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

記者潘慧中／綜合報導

Kiwebaby（張朵）2015年動隆乳手術，外表蛻變成女兒身，常分享美照的他，18日突然在社群網站曬出一系列和林進的婚紗照，「謝謝你林進寶貝，謝謝你的笑聲，總是充斥我的低谷。」一個帥一個美引起不少網友驚呼：「好配！」

▲▼Kiwebaby林進婚紗照曝光！（圖／翻攝自Instagram／kiwebabychang）

▲Kiwebaby和林進拍婚紗。（圖／翻攝自Instagram／kiwebabychang）

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照片中，可以看到Kiwebaby連續換了2套禮服，純白繞頸禮服展現出性感的肩頸線條，胸前O型大挖空的剪裁露出東西半球，一轉身美背全露，另一套則換上蕾絲拼接紗裙的禮服，胸前深V剪裁讓豐滿上圍呼之欲出，窈窕曲線一覽無遺。

▲▼Kiwebaby林進婚紗照曝光！（圖／翻攝自Instagram／kiwebabychang）

▲Kiwebaby和林進互動充滿粉紅泡泡。（圖／翻攝自Instagram／kiwebabychang）

拍攝過程中，Kiwebaby和林進甜蜜互動不斷，對方難得梳起油頭展現帥氣的一面，時而貼近他的臉龐、時而從背後深情凝視他，氛圍充滿粉紅泡泡。Kiwebaby藉由這系列照片感謝林進一路以來的支持，「謝謝你林進寶貝，你是一對翅膀，帶我飛越悲傷，你是小天使，把我帶回雲上。」

▲▼Kiwebaby林進婚紗照曝光！（圖／翻攝自Instagram／kiwebabychang）

▲▼Kiwebaby禮服前後都挖空。（圖／翻攝自Instagram／kiwebabychang）

▲▼Kiwebaby林進婚紗照曝光！（圖／翻攝自Instagram／kiwebabychang）

事實上，Kiwebaby曾有感而發地說這一路以來，兩人所經歷的事比一般人還要複雜，從小就要學會面對負面事情，「我們讓自己堅強起來的方法，就是讓自己活得很漂亮。」

▲▼Kiwebaby林進婚紗照曝光！（圖／翻攝自Instagram／kiwebabychang）

▲Kiwebaby和林進是好朋友。（圖／翻攝自Instagram／kiwebabychang）

認識了林進後，Kiwebaby了解到什麼叫做真正的朋友，當他面臨低潮時，對方總是願意傾聽他的悲傷、送上最溫柔的安慰和意見，當他陷入困境時，對方沒有選擇劃清界線，反而用力把他拉出泥沼，對方所付出的點滴，他全都看在眼裡，「謝謝你我愛你。」真摯友情令人動容。

辣媽體驗男人的「蛋蛋哀傷」　痛到倒地乾嘔差點噴出屎來

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