讚嘆婆婆！　貝童彤產後「一張照片」網全懂了：當媽才懂

記者潘慧中／綜合報導

貝童彤（彤彤）2018年底生日當天平安生下女兒，正式升格一家三口，新手媽媽的每個初體驗都是挑戰，她17日在社群網站開心透露：「終於可以看電影啦啦啦！」似乎產後第一次有空閒看片，一張照片意外戳中不少媽媽網友的共鳴：「有小孩後連看電影都是種幸福。」

▲貝童彤產後剛過3個多月。（圖／翻攝自Facebook／貝童彤 （彤彤姐姐））



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照片中，可以看到貝童彤頂著俏麗短髮，產後剛過3個多月的她氣色恢復得很好，身穿杏色毛衣，相當映襯她的白皙肌膚，興奮拿著電影票入鏡，露出燦爛笑容，看得出來心情相當雀躍。

▲▼貝童彤終於能看電影超興奮。（圖／翻攝自Facebook／貝童彤 （彤彤姐姐））



面對終於能好好看場電影一事，貝童彤透露從來不知道看電影前一晚能如此興奮，似乎直到當了媽媽才懂得這種小確幸，她感動寫下：「#感恩婆婆讚嘆婆婆！」讓人推測小孩應該暫時交由婆婆照顧了。

▲貝童彤和網友互動。（圖／翻攝自Facebook／貝童彤 （彤彤姐姐））



有媽媽網友看了直呼幸福：「我想看電影又怕鵝（兒）子觀影中途大喊大叫會被趕出來」，貝童彤也深有同感地說，曾看過別人把愛犬藏在包包裡進場，「但嬰兒無法夾帶啊啊啊！」幾句話道盡為人母的無奈心聲。

貝童彤臉書全文：

#感恩婆婆讚嘆婆婆

終於可以看電影啦啦啦！

從來不知道原來看電影前一晚可以這麼興奮