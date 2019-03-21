《蜘蛛人：離家日》反派「熔火人」起底驚人身分！竟是女主角兄弟

記者林映妤／綜合報導

漫威英雄電影又被樂高玩具爆雷啦！擔當開啟漫威宇宙第四階段角色的《蜘蛛人：離家日》即將在7月3日在台上映，近日樂高釋出電影反派造型公仔，可見《蜘蛛人：離家日》中的「水人」（Hydro-Man）以及「熔火人」（Molten Man）模樣，而「熔火人」在漫畫中還有個驚人身分，起底後引起影迷討論！

▲《蜘蛛人：離家日》水人、熔火人樂高玩具曝光。（圖／翻攝自網路）

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樂高玩具曝光了蜘蛛人與神秘客聯手對抗「水人」與「熔火人」的畫面，間接證實了神秘客在此集可能為蜘蛛人助力以及揭曉邪惡對手「元素眾」（Elementals）的2名反派人物。除了水人、熔火人，電影中有可能還會有「電光人」（Electro）、「沙人」（Sandman）以及首集就出現過的「禿鷹」（Vulture）。

▲▼《蜘蛛人：離家日》元素眾出現。（圖／翻攝自YouTube／Sony Pictures Entertainment）

有趣的是，「熔火人」在漫畫中是彼得帕克（Peter Parker）的初戀利茲艾倫（Liz Allan）的兄弟，然而在首集《蜘蛛人：返校日》中，女主角利茲是主要反派「禿鷹」的女兒。儘管利茲可能會回歸《蜘蛛人：離家日》，但目前並沒有任何證據顯示利茲和「熔火人」會不會遵循漫畫，2人之間有任何關係。

▲▼漫畫中熔火人是彼得帕克初戀利茲艾倫的兄弟。（圖／《蜘蛛人：返校日》劇照／翻攝自YouTube／Sony Pictures Entertainment）



除了在《蜘蛛人：離家日》有所表現，「水人」、「熔火人」與「沙人」有可能長期加入蜘蛛人宇宙，與禿鷹（Vulture）、震動人（Shocker）、修補匠（Tinkerer）、蠍子人（Scorpion）並列惡棍名單。

▲▼《蜘蛛人：離家日》其他反派可能還有電光人、沙人。（圖／翻攝自YouTube／Sony Pictures Entertainment）