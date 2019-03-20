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柯林法洛獻聲！台法製作VR動畫《咕魯米的眼睛》獲獎了

▲▼《Gloomy Eyes》（暫名：咕魯米的眼睛）獲西南偏南電影節最佳敘事獎，導演Jorge Tereso，文化部丁曉菁次長，藝術家Fernando Maldonado，製片安端凱霍(Antoine Cayrol)。（圖／HTC提供）

▲柯林法洛配音《Gloomy Eyes》。（圖／達志影像／HTC提供）

記者林映妤／台北報導

HTC首次跨國合製的VR動畫《Gloomy Eyes》（暫名：咕魯米的眼睛）全系列共有三部曲，首部曲找來「性感男神」柯林法洛（Colin Farrell）擔任配音，該片在美國時間16日於2019西南偏南（SXSW）電影節最佳敘事獎（Best Storytelling）！

《Gloomy Eyes》由HTC與法國VR製作公司Atlas V共同出品、聯合製作，文化部次長丁曉菁日前也親赴SXSW體驗《Gloomy Eyes》大表讚嘆，對於電影創新的表演形式印象深刻，更肯定台灣在HTC與青年導演的參與下，將在新一波的敘事競爭中脫穎而出。

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Atlas V創辦人安端凱霍（Antoine Cayrol）在得知《Gloomy Eyes》獲獎後，高興地說：「我們非常感謝能得到西南偏南電影節最佳敘事獎，科技和敘事創新一直是西南偏南電影節的訴求核心，今年又是第一年融媒體敘事的官方頒獎，對我們來說更獨具意義。」

▲▼《Gloomy Eyes》（暫名：咕魯米的眼睛）獲西南偏南電影節最佳敘事獎，導演Jorge Tereso，文化部丁曉菁次長，藝術家Fernando Maldonado，製片安端凱霍(Antoine Cayrol)。（圖／HTC提供）

▲《Gloomy Eyes》導演Jorge Tereso（左起）、文化部次長丁曉菁、藝術家Fernando Maldonado、製片安端凱霍。（圖／HTC提供）

《Gloomy Eyes》運用遊戲引擎即時運算，搭配HTC VIVE 6自由度、全方位自由移動功能，讓觀影者可以在動畫中隨意走動，猶如漫遊在動畫的世界中。故事講述一個小男孩因為竊取了村長的東西，不得不逃入森林躲避賞金獵人，在過程中與小女孩意外展開一段純純的愛。

《Gloomy Eyes》今年與HTC另一部作品VR電影《5x1》之趙德胤執導的《幕後》，雙雙入圍西南偏南電影節虛擬電影單元，同時進入「最佳360影片（Best 360 video）」、「最佳敘事（Best Storytelling）」、「最佳沉浸式體驗美術（Best use of immersive arts）」3個競賽項目，在日前於奧斯汀首映現場，2部片現場排隊體驗人潮，堪稱全區之冠。

現場觀眾體驗完紛紛對於HTC VIVE PRO的6K清晰電影品質舉起大拇指說讚，不少觀眾甚至在看完《幕後》的吃水餃場景後說：「覺得好餓喔！」

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關鍵字

SXSW, 柯林法洛, Gloomy Eyes, 咕魯米的眼睛

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