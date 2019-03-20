佛地魔將出現《怪獸》系列？！雷夫范恩斯「驚人回答」粉絲嗨炸了

記者林映妤／綜合報導

「佛地魔」（Voldemort）將重出江湖，出現在《怪獸與牠們的產地》系列電影嗎？長期在《哈利波特》系列中飾演「那個不能說出名字的人」的雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）近來接受外媒《Express》訪問，暗示自己有可能會在《怪獸》系列回歸？！

▲雷夫范恩斯以「佛地魔」一角廣受全球麻瓜喜愛。（圖／達志影像／美聯社）

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雷夫范恩斯在《哈利波特》中擔任大魔王角色，雖是終極反派但廣受全球影迷喜愛，他表示若有機會再演出，自己其實也難以抗拒這樣的機會。不過《哈利波特》最終，佛地魔已被哈利波特消滅，唯有在時間軸在《哈利波特》之前的《怪獸》系列才有可能開闢新的可能性。

談到不能再扮演佛地魔了，雷夫范恩斯揚起靦腆笑容：「嗯，還是會有變數的，對吧？怪獸與…」給出驚人答案！問到是否願意再演出？他透露：「我對佛地魔有種特殊的感情，所以如果有個佛地魔會回歸的世界，那我會有一股強烈去飾演這個角色的佔有慾！」

▲▼雷夫范恩斯表示非常願意以「佛地魔」一角回歸《哈利波特》電影。（圖／《哈利波特》劇照）

目前《怪獸與牠們的產地》第3集尚未開拍，「佛地魔」有可能會出現嗎？或是《怪獸》系列5集中的其中一集？

雖然目前並沒有任何跡象，雷夫范恩斯也沒給出肯定答案，但《Screen Rant》報導，《怪獸與葛林戴華德的罪行》時間軸在1927年，而湯姆瑞斗（佛地魔）出生於1926年，距離湯姆瑞斗要成為霍格華茲的學生，時間可需要往後跳躍一大段。然而《怪獸》系列應該在二戰前，就算佛地魔要出現，也應該是年紀輕輕的湯姆瑞斗，若由雷夫范恩斯演出，年紀可能太老了。

外媒認為雷夫范恩斯要在《怪獸》系列出現希望不大，不過仍告訴影迷們大可放心，JK羅琳籌畫的《哈利波特》世界觀相當宏大、縝密，就算不會出現在《怪獸》，也有可能回鍋新的《哈利波特》續集電影。