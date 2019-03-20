《驚奇隊長》Goose有對手！伊莉莎白二世「超人氣皇室柯基」爭寵

記者林映妤／台北報導

不讓《驚奇隊長》的橘貓「呆頭鵝」（Goose）專美於前，超人氣皇室狗宣佈正式推出「真狗版」自傳電影！英國女王伊莉莎白二世的愛犬柯基們被改編成「真狗真事電影版」，《女王的柯基》準備好用電力滿載的柯基屁屁擄獲全球狗奴的心！

「全球最紅狗奴」英國女王伊莉莎白二世與她鍾愛的柯基犬，首登大銀幕，動畫製作團隊不計成本詳細考究，不僅比照實景畫出英國皇室的華麗裝潢，就連伊莉莎白女王和親王的風采也都被100％神還原，讓全球觀眾看了都超有共鳴！就連柯基們討歡心的模樣都讓狗奴驚呼：「導演是不是在我家裝狗狗監視器，怎麼連心虛的樣子都一樣！」

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▲▼《女王的柯基》將女王的萌寵們搬上大銀幕。（圖／傳影互動提供）

現任英國女王伊莉莎白二世愛犬成痴眾所皆知，尤其獨厚小短腿柯基，從官方肖像畫到時尚雜誌封面，都可以看到女王與愛犬如影隨形，可見皇家第一萌寵是如何受到人民愛戴！

伊莉莎白二世與柯基的深厚情緣可以追溯回18歲時父母送她的第一隻柯基犬「蘇珊」，從此女王的生活再也沒有讓狗狗離開過，更在近80年間養育了超過30隻蘇珊的子孫，直到第14代直系血統狗狗威洛於去年4月過世，女王也因高齡不便飼養新犬，才結束了「柯基王朝」稱霸白金漢宮的日子。

儘管女王的腳邊不再有毛絨小短腿伴行，但柯基已經成為無可取代的皇家吉祥物，《女王的柯基》不只要重溫這些超萌柯基的模樣，更將加入更多宮廷外的冒險新元素，帶領觀眾一同見證英國最輝煌的柯基王朝！電影中英文版4月12日上映。

▲▼《女王的柯基》重溫可愛畫面又加入冒險元素。（圖／傳影互動提供）