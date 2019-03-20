ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《驚奇隊長》Goose有對手！伊莉莎白二世「超人氣皇室柯基」爭寵

記者林映妤／台北報導

不讓《驚奇隊長》的橘貓「呆頭鵝」（Goose）專美於前，超人氣皇室狗宣佈正式推出「真狗版」自傳電影！英國女王伊莉莎白二世的愛犬柯基們被改編成「真狗真事電影版」，《女王的柯基》準備好用電力滿載的柯基屁屁擄獲全球狗奴的心！

「全球最紅狗奴」英國女王伊莉莎白二世與她鍾愛的柯基犬，首登大銀幕，動畫製作團隊不計成本詳細考究，不僅比照實景畫出英國皇室的華麗裝潢，就連伊莉莎白女王和親王的風采也都被100％神還原，讓全球觀眾看了都超有共鳴！就連柯基們討歡心的模樣都讓狗奴驚呼：「導演是不是在我家裝狗狗監視器，怎麼連心虛的樣子都一樣！」

▲▼《女王的柯基》。（圖／傳影互動提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼《女王的柯基》將女王的萌寵們搬上大銀幕。（圖／傳影互動提供）

▲▼《女王的柯基》。（圖／傳影互動提供）

現任英國女王伊莉莎白二世愛犬成痴眾所皆知，尤其獨厚小短腿柯基，從官方肖像畫到時尚雜誌封面，都可以看到女王與愛犬如影隨形，可見皇家第一萌寵是如何受到人民愛戴！

伊莉莎白二世與柯基的深厚情緣可以追溯回18歲時父母送她的第一隻柯基犬「蘇珊」，從此女王的生活再也沒有讓狗狗離開過，更在近80年間養育了超過30隻蘇珊的子孫，直到第14代直系血統狗狗威洛於去年4月過世，女王也因高齡不便飼養新犬，才結束了「柯基王朝」稱霸白金漢宮的日子。

儘管女王的腳邊不再有毛絨小短腿伴行，但柯基已經成為無可取代的皇家吉祥物，《女王的柯基》不只要重溫這些超萌柯基的模樣，更將加入更多宮廷外的冒險新元素，帶領觀眾一同見證英國最輝煌的柯基王朝！電影中英文版4月12日上映。

▲▼《女王的柯基》。（圖／傳影互動提供）

▲▼《女王的柯基》重溫可愛畫面又加入冒險元素。（圖／傳影互動提供）

▲▼《女王的柯基》。（圖／傳影互動提供）

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

推薦閱讀

彭于晏《緊急救援》性感沉入水中！彭太：這預告太燃了

彭于晏《緊急救援》性感沉入水中！彭太：這預告太燃了

入圍全球最大短片影展！導演只想「燒了報導」告訴最愛的他

入圍全球最大短片影展！導演只想「燒了報導」告訴最愛的他

妮可基嫚「替人手淫」入戲深　老公崩潰：你到底怎麼了？

妮可基嫚「替人手淫」入戲深　老公崩潰：你到底怎麼了？

神反轉！詹姆斯岡恩回歸《星際異攻隊3》　迪士尼「自打臉」網喊爽

神反轉！詹姆斯岡恩回歸《星際異攻隊3》　迪士尼「自打臉」網喊爽

正義女記者「拔下耳機」不鳥長官！揭發噁心真相觀眾起立鼓掌

正義女記者「拔下耳機」不鳥長官！揭發噁心真相觀眾起立鼓掌

佛地魔將出現《怪獸》系列？！雷夫范恩斯「驚人回答」粉絲嗨炸了

佛地魔將出現《怪獸》系列？！雷夫范恩斯「驚人回答」粉絲嗨炸了

詹姆斯岡恩重回迪士尼！《雷神3》導演「星際3沒了」：搞屁啊

詹姆斯岡恩重回迪士尼！《雷神3》導演「星際3沒了」：搞屁啊

邪術慎入！泰恐怖片《屍降》預告太噁心　YouTube「拒絕刊登」

邪術慎入！泰恐怖片《屍降》預告太噁心　YouTube「拒絕刊登」

男星自爆真實「靈異體驗」！下台崩潰大哭：我永遠忘不了

男星自爆真實「靈異體驗」！下台崩潰大哭：我永遠忘不了

《安娜貝爾回家囉》第3集片名確定！《驚奇隊長》女星演出

《安娜貝爾回家囉》第3集片名確定！《驚奇隊長》女星演出

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

吳亞馨掉半球…房內鏡面反射「半裸男」！　出國7天五星級奢華行程曝光

吳亞馨掉半球…房內鏡面反射「半裸男」！　出國7天五星級奢華行程曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

吳亞馨掉半球…房內鏡面反射「半裸男」！　出國7天五星級奢華行程曝光

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！「林太」和蔡依林、廖曉喬有關

法比歐認愛翹臀台灣妹！　「2舉動寵翻女友」鬆口羞曝：想結婚

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

極品辣媽抱兒洗澡「邪惡雪球照」瘋傳！　95％激似曾愷玹…美到網全被圈粉

辜莞允、鮪魚辣露美胸「左右包夾小鐘」　男粉細看暴動：碰到了！

楊祐寧爆穩交「周興哲前女友」！　秘戀2年同居ing…女方超辣真面目曝光

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

女王的柯基

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. NSO攜手慕尼黑法國號神人 穿梭魔幻與寫實
  2. 林俊傑0距離互動400粉絲！　硬撐頭暈給福利：比演唱會珍貴
  3. 莎莎突襲王世堅辦公室　發現端倪逼問：怕老婆發現？
  4. 曾莞婷曝八點檔職災「塗粉硬上」　當白老鼠爛臉狂掉千萬代言
  5. 《驚奇隊長》Goose有對手！伊莉莎白二世「超人氣皇室柯基」爭寵
  6. 李佳豫「滿分的菜」出現！　獲男方媽認證：找女友要這種
  7. J.Sheon變殺人魔眼神冷到怕！　丁噹爆哭掙扎「打到流鼻血」
  8. 言承旭爆現身「勝利東區夜店趴」　鬆口認了…揭背後原因！
  9. 顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平
  10. MVP情人合體了！孫協志顏行書「重現PK橋段」自帶BGM

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366