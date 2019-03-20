《好萊塢殺人事件》李奧納多、小丑女又合體！小布驚喜對打「李小龍」

記者林映妤／綜合報導

昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）執導，李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、布萊德彼特（Brad Pitt）以及「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）主演的《Once Upon a Time in Hollywood》中文片名確定為《好萊塢殺人事件》，20日晚間釋出正式預告，三大巨星終於亮相，還有意想不到的「功夫之王」李小龍！

▲▼《好萊塢殺人事件》李奧納多狄卡皮歐飾演過氣明星。（圖／翻攝自YouTube／《好萊塢殺人事件》預告）

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《好萊塢殺人事件》將1969年由查爾斯曼森領導的曼森家族，於洛杉磯犯下「莎朗蒂謀殺案」搬上大銀幕，電影描述在該期間內，李奧納多飾演的過氣明星Rick Dalton和布萊德彼特飾演的Rick Dalton長期御用替身Cliff Booth，試圖踏入電影界以建立自己的名聲。

預告中除了看到Rick Dalton和Cliff Booth對好萊塢野心蓬勃，被小女孩稱讚：「這是我『這輩子』看過最棒的表演。」都能讓過氣的小李激動落淚；也可見瑪格羅比飾演的莎朗蒂已經是個在好萊塢小有名氣的新星。其中亮點還有邁克瑪赫（Mike Moh）飾演的已故香港「功夫之王」李小龍，竟和小布比劃過招，可見巨星輝煌時期。

▲▼《好萊塢殺人事件》布萊德彼特還和李小龍過招。（圖／翻攝自YouTube／《好萊塢殺人事件》預告）

《好萊塢殺人事件》巨星加持，這也是李奧納多、瑪格羅比繼《華爾街之狼》又合作；另外，3月初過世的《飛越比佛利》男星路克派瑞（Luke Perry）也在該片演出，是他過世前最後一部遺作。《好萊塢殺人事件》7月上映。

▲▼《好萊塢殺人事件》瑪格羅比飾演遭到殺害的女星莎朗蒂。（圖／翻攝自YouTube／《好萊塢殺人事件》預告）