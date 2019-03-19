男星自爆真實「靈異體驗」！下台崩潰大哭：我永遠忘不了

記者林映妤／台北報導

好萊塢喜劇男星約翰萊利（John C. Reilly）、史帝夫庫根（Steve Coogan）為了演出《喜劇天團：勞萊與哈台》花了整整4週密集排練，不但因此培養出深厚友誼，更呈現片中和本尊相似度直逼百分之百的「舞蹈名場面」。此外，約翰萊利為了完美詮釋心目中的偶像「哈台」，竟全心投入到出現「靈異體驗」！

為了重現「勞萊與哈台」這對影史舉足輕重的傳奇巨星，即便像約翰萊利與史帝夫庫根這樣有深厚功底的喜劇泰斗，都感受到巨大壓力。尤其開拍前，劇組就幫他們安排3週排練時間，但求好心切的2人依然覺得不夠，硬是將排練延長到整整4週。這段緊鑼密鼓的彩排，也讓他們深刻體會到「勞萊與哈台」看似信手拈來的喜劇橋段，背後其實隱藏著多麼深厚的功底。

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▲▼約翰萊利和史帝夫庫根重現「勞萊與哈台」風采。（圖／采昌提供）

值得一提的是，約翰萊利因為要扮演心目中的偶像「哈台」，感受到從影以來從未有過的壓力和使命感，「拍攝時，我幾乎每天都在和哈台祈禱『上我身吧、上我身吧、上我身吧…』並時時刻刻默念『為了奧利佛、為了奧立佛、為了奧立佛…』。在我的演員生涯當中，這是唯一一次，在表演中找到更崇高的使命！我不再只是想要自己表現好，或是在演技上追求精進，我的努力是為了我的偶像『勞萊與哈台』。我要透過演出來榮耀他們，這真的是我和史蒂夫拍攝本片的最大初衷！」

約翰也補充：「我時常在想，我們現在演的可不是什麼虛構人物，我們就在『勞萊與哈台』當時演出的劇院裡，正站在他們曾經駐足的地方。對我來說，那幾乎是一種靈異體驗了！」

▲約翰萊利笑說每天希望「哈台」可以上身。（圖／采昌提供）

此外，約翰也透露自己曾在片場崩潰爆哭：「我永遠忘不了，第一次在觀眾面前表演『勞萊與哈台』的經典橋段時，台下400多位臨時演員在看完表演之後，全場爆笑如雷！那時我就知道，我們的演出成功了！那些臨演都只是知道片名和進場時間的一般觀眾，他們純粹是被我們的表演給逗樂，而我們所演繹的正是『勞萊與哈台』經典橋段！這場戲拍完後，我一回到後台，就忍不住崩潰大哭一場！」

他再感性解釋：「我覺得我的演出終於能對得起哈台了！當然，我可能不夠格扮演哈台，永遠也不會有人夠格，因為『勞萊與哈台』是如此獨特，他們是人類史上最偉大的搭檔！在我心目中，他們的演出是完全領先時代的偉大表演！」《喜劇天團：勞萊與哈台》3月22日上映。