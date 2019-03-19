入圍全球最大短片影展！導演只想「燒了報導」告訴最愛的他

▲鄒隆娜《虎父的妞妞未而立》入圍奧伯豪森國際短片電影節。（圖／國影中心提供）

記者林映妤／台北報導

第65屆德國奧伯豪森國際短片電影節15日公布入圍名單，國影中心與公視共同製作「時光台灣」系列短片，其中新銳導演鄒隆娜短片《虎父的妞妞未而立》入圍該影展國際競賽，將與近40個國家優秀短片角逐高達8000歐元的首獎，讓全世界觀眾一探台灣早期如《王哥柳哥遊台灣》的珍貴台影史料！

鄒隆娜繼《阿尼》入圍2016年坎城影展國際影評人週單元後，再度以《虎父的妞妞未而立》於國際舞台嶄露頭角。《虎父的妞妞未而立》透過她的巧思，翻新與結合台灣早期典藏影像，獲得國際影展肯定，不容小覷當代影像及藝術領域對典藏資料運用的重視。

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《阿尼》刻劃在台菲律賓漁工的處境，《虎父的妞妞未而立》則將創作焦點回到自身，講述她與父親之間的關係，透過老影片迴放，穿插她滿懷思念的旁白與日常聲音軌跡，遙想父親1950年代的世界面貌。

▲鄒隆娜（左）曾以《阿尼》入圍坎城影展國際影評人週單元。（圖／翻攝自臉書）

鄒隆娜表示：「沒有人告訴過我面對親人死亡是多麼恐怖、傷口癒合遙遙無期的過程，因為赤裸地直接面對太可怕了，對我或對家人都是，但是或許這次影片製作過程，對我來說就是一次次清理傷口的直接療程，希望影片能給不同地域文化觀者一種同理相惜的陪伴。」

得知入圍奧伯豪森國際短片電影節，鄒隆娜開心又有點傷感，開玩笑表示：「因為父親生前最看重版面，希望等到有文章刊登後，再燒相關報導告訴他！」