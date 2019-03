詹姆斯岡恩重回迪士尼！《雷神3》導演「星際3沒了」：搞屁啊

▲詹姆斯岡恩回歸《星際3》影迷樂翻。(圖/翻攝自臉書/詹姆斯岡恩)

記者林映妤/綜合報導

詹姆斯岡恩(James Gunn)回歸漫威迪士尼《星際異攻隊3》導演一職,讓一票演員、影迷們狂喜不已,連原本傳出可能接下這燙手山芋的《雷神索爾3:諸神黃昏》導演塔伊加維迪提(Taika Waititi)也在推特上忍不住開玩笑大嗆:「搞屁啊!」

在詹姆斯岡恩被迪士尼開除的這8個月,《星際異攻隊3》導演遲遲沒有人選,電影進度只得延宕,迪士尼強硬的態度讓許多粉絲在這空窗期內,對於詹姆斯岡恩的回歸一點信心也沒有,紛紛將目標轉移至將《雷神索爾3:諸神黃昏》導出古怪幽默風格的塔伊加維迪,認為他似乎是個擅於處理MCU電影的人才。

▲塔伊加維迪(左)執導《雷神3》獲得好評。(圖/翻攝自IG/塔伊加維迪)

不過2月塔伊加維迪就已明確表示自己絕對不會接下這份工作,並堅信只有詹姆斯岡恩能夠勝任。現在詹姆斯岡恩終於回鍋,塔伊加維迪也在推特上大嗆:「搞屁啊!我以為我已經要去做(導演)了耶!」雖然一看便知是玩笑話,但也可以感受到塔伊加維迪強烈希望詹姆斯岡恩繼續完成《星際異攻隊》系列。

What the hell?? I thought I was going to do it!! https://t.co/Emdfiw6Opa