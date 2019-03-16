詹姆斯岡恩重回迪士尼！《雷神3》導演「星際3沒了」：搞屁啊

▲詹姆斯岡恩回歸《星際3》影迷樂翻。（圖／翻攝自臉書／詹姆斯岡恩）

記者林映妤／綜合報導

詹姆斯岡恩（James Gunn）回歸漫威迪士尼《星際異攻隊3》導演一職，讓一票演員、影迷們狂喜不已，連原本傳出可能接下這燙手山芋的《雷神索爾3：諸神黃昏》導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）也在推特上忍不住開玩笑大嗆：「搞屁啊！」

在詹姆斯岡恩被迪士尼開除的這8個月，《星際異攻隊3》導演遲遲沒有人選，電影進度只得延宕，迪士尼強硬的態度讓許多粉絲在這空窗期內，對於詹姆斯岡恩的回歸一點信心也沒有，紛紛將目標轉移至將《雷神索爾3：諸神黃昏》導出古怪幽默風格的塔伊加維迪，認為他似乎是個擅於處理MCU電影的人才。

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▲塔伊加維迪（左）執導《雷神3》獲得好評。（圖／翻攝自IG／塔伊加維迪）

不過2月塔伊加維迪就已明確表示自己絕對不會接下這份工作，並堅信只有詹姆斯岡恩能夠勝任。現在詹姆斯岡恩終於回鍋，塔伊加維迪也在推特上大嗆：「搞屁啊！我以為我已經要去做（導演）了耶！」雖然一看便知是玩笑話，但也可以感受到塔伊加維迪強烈希望詹姆斯岡恩繼續完成《星際異攻隊》系列。

What the hell?? I thought I was going to do it!! https://t.co/Emdfiw6Opa — Taika Waititi (@TaikaWaititi) 2019年3月15日

詹姆斯岡恩被迪士尼踢掉期間，接下了《自殺突擊隊2》編導工作，是繼《復仇者聯盟》、《正義聯盟》喬斯溫登（Joss Whedon）後，史上第2個橫跨漫威、DC宇宙的導演（也有一說可能是史上第一個，因為許多人仍認為《正義聯盟》由查克史奈德執導）。漫威也會等到他將《自殺2》完成後才會開始動工《星際3》，預計在漫威以《復仇者聯盟：終局之戰》結束第三階段之後，還需要好幾年時間。

▲詹姆斯岡恩回歸，塔伊加維迪藉此大開玩笑。（圖／翻攝自IG／詹姆斯岡恩、塔伊加維迪）