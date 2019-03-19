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彭于晏《緊急救援》性感沉入水中！彭太：這預告太燃了

記者林映妤／台北報導

彭于晏主演電影《緊急救援》19日發布1分鐘預告，「史上顏值最高救援隊」終於出動，先前男神身穿制服的專業帥照流出，已經引起一票廣大「彭太太」瞬間暴動、瘋狂討論，這次預告一出，網友紛紛留言：「這預告太燃！」、「彭于晏脫衣服嗎？脫了我肯定看」、「彭于晏一跑起來這片子就贏了！」

1分鐘預告裡可見救援隊簡直火裡來水裡去，大夥搭著直升機出任務，歷經惡火襲擊、危樓爆炸，彭于晏還有潛入水中沉思畫面，搭配「每一個英雄…背後都藏著恐懼」字樣，透出救援隊生死拚博的使命。

除了驚險場面，和彭于晏有感情戲的《如懿傳》「嘉妃」辛芷蕾也有落淚擔心的畫面，令不少粉絲期待2人戀愛線。

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▲▼《緊急救援》林超賢、彭于晏、辛芷蕾、陳家樂。（圖／翻攝自微博／緊急救援／翻攝自IG／彭于晏）

▲▼《緊急救援》彭于晏制服帥照引暴動。（圖／翻攝自微博／緊急救援／翻攝自IG／彭于晏）

▲▼《緊急救援》林超賢、彭于晏、辛芷蕾、陳家樂。（圖／翻攝自微博／緊急救援／翻攝自IG／彭于晏）

彭于晏4度和《破風》、《紅海行動》導演林超賢合作，該片耗資近新台幣32億元，比去年的《紅海行動》製作費更升級，除了有好萊塢團隊打造，連救援制服和裝備都來自歐美各地，專門為演員量身打造，每一套都要價6位數，片中還會有4個磅礡的救援場景，不惜砸重金！

這套裝備重達15公斤以上，開拍前都需要多名工作人員協助演員穿上，有動作戲時行動也會變得相當困難，大家這才知道救援隊有多辛苦。彭于晏表示：「看到很多專業人員對待救援嚴謹認真的態度，自己也會覺得十分動容，要盡全力將他們的救援精神展現在電影中。」

▲▼《緊急救援》林超賢、彭于晏、辛芷蕾、陳家樂。（圖／翻攝自微博／緊急救援／翻攝自IG／彭于晏）

▲《緊急救援》有著「史上顏值最高救援隊」。（圖／翻攝自微博／緊急救援）

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彭于晏, 辛芷蕾, 緊急救援, 林超賢

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