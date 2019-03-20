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希特勒成為歐洲藝術界惡夢！骯髒手段搜刮「墮落畫作」

記者林映妤／台北報導

「惡名昭彰」的納粹領袖阿道夫希特勒（Adolf Hitler）竟是一名藝術家？他曾在自傳《我的奮鬥》中提到自己年少夢想是當畫家，但兩次報考維也納藝術學院都被拒絕入學。雖如此，希特勒仍過了好一段賣畫為生的日子，當時購買他作品的人也不少，即使當上德國總理，他也沒停止作畫，持續以「藝術家」自居。

▲▼《希特勒對畢卡索：被奪取的名畫》。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼《希特勒對畢卡索：被奪取的名畫》呈現了希特勒策畫的「墮落藝術展」。（圖／車庫娛樂提供）

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▲▼《希特勒對畢卡索：被奪取的名畫》。（圖／車庫娛樂提供）

正因為有這樣的背景，希特勒養成了極專業且具個人品味的藝術鑑賞眼光，他尊崇古典學院派畫風，十分看不起當代百花齊放的新興畫派，認為這些刻意扭曲人體、非寫實的藝術作品都是有害的，不符合正統日耳曼民族該有的審美標準。

因此二戰期間，希特勒下令在歐洲各地大肆搜刮這些對國家有害的「墮落藝術」，成了歐洲藝術界惡夢的開端，這些畫作有些是猶太人為了保命而低價賤賣，有些則是在入侵時遭到強取豪奪，近60萬件藝術作品落入了納粹的手中，而曾經持有這些作品的猶太人大多也躲避不了被送進集中營的命運。

電影《希特勒對畢卡索：被奪取的名畫》記錄了在德意志第三帝國時期，納粹掠奪大量藝術作品，並以貶低當代藝術來達成文化清掃目的的過程，並在戰爭結束70年後，追尋這些「被消失」畫作的下落，以及這些藝術品未來將何去何從。

電影將這段往事分成了3個段落，「21號甜蜜公寓」、「掠奪藝術」以及「德希古勒特」，從這些藝術作品的掠奪、遺失到尋回，重現這段二戰時期無人知曉的黑暗美術史。

▲▼《希特勒對畢卡索：被奪取的名畫》。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼《希特勒對畢卡索：被奪取的名畫》追溯這些珍貴畫作流落何方。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼《希特勒對畢卡索：被奪取的名畫》。（圖／車庫娛樂提供）

電影裡，美籍法裔知名媒體人安妮辛克萊爾（Anne Sinclair）現身訴說關於他祖父的故事，20世紀初期，保羅盧森堡（Paul Rosenberg）是知名的巴黎藝術商，在1910年開設了畫廊「21號甜蜜公寓」，成為當時藝術家聚會的熱門場所，而保羅盧森堡也與畢卡索、布拉克與馬諦斯等藝術家私交甚篤，作為當時巴黎最頂尖的藝術商人，具有獨到藝術眼光的他蒐羅了來自各地的當代藝術作品。

納粹佔領法國以後，名氣響亮的「21號甜蜜公寓」很快就被盯上，早對此有預感的保羅盧森堡雖然在戰前就將自己的收藏分批運送至各國存放，並協助旗下藝術家安置自己的作品，但仍有2000多件藝術品在納粹入侵法國後遭到沒收，一部分的藝術品也只來得及賤價出售，身為猶太人的保羅盧森堡則在駐波爾多葡萄牙大使的協助之下，成功逃離法國，躲過一劫。

這些珍貴的作品與其他同樣被奪取的藝術作品一同運送到納粹德國的巴黎基地，經過專業藝術史學家的分析和評估以後被以等級分類運送回德國，在二戰結束後，經過法國官員的統計，戰時法國國內有高達三分之一的藝術品遭到納粹掠奪並不知真正去向，在紀錄片《希特勒對畢卡索：被奪取的名畫》中，我們將有機會一探這些珍貴畫作究竟流落何方。電影4月19日上映。

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