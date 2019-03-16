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《安娜貝爾回家囉》第3集片名確定！《驚奇隊長》女星演出

記者林映妤／綜合報導

《安娜貝爾》系列電影在全球叫好又賣座，官方公布第3集正式片名為《Annabelle Comes Home》，台灣翻譯為《安娜貝爾回家囉》，預計6月28日和全球觀眾見面。雖然是恐怖經典，但片名卻被有點惡趣味，網友大笑「安娜貝爾回家囉？？」、「和蜘蛛人有關嗎？返校日？離家日？安娜貝爾返家日？」意外掀起討論！

《安娜貝爾》系列電影源於2013年的《厲陰宅》，除了《厲陰宅》1、2集，《安娜貝爾》1、2集以及去年的新支線《鬼修女》，《Annabelle Comes Home》已經是該宇宙第6部作品，這一次華倫夫婦終於要正式參與這個被惡魔附身的恐怖娃娃的故事。

▲▼《安娜貝爾》。（圖／劇照）

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▲《Annabelle Comes Home》近日公布正式片名。（圖／《安娜貝爾》劇照）

派翠克威爾森（Patrick Wilson）、薇拉法蜜嘉（Vera Farmiga）將繼續回鍋演出華倫夫婦，然而2人似乎不會是該片最核心的角色，反而華倫夫婦的女兒茱蒂才可能是關鍵。

不過這回飾演茱蒂的，並非沿用《厲陰宅》系列14歲的史特琳傑林斯（Sterling Jerins），而是近期在電影《天才的禮物》、《驚奇隊長》、影集《莎賓娜的顫慄冒險》中有精湛表現的12歲童星麥肯娜葛瑞絲（Mckenna Grace）。至於換角原因，則是製片方不認為史特琳傑林斯已經做好擔任主角的準備。

▲▼麥肯娜葛瑞絲（Mckenna Grace）演出《安娜貝爾》第三集《Annabelle Comes Home》。（圖／翻攝自IG／mckennagraceful）

▲▼麥肯娜葛瑞絲在《驚奇隊長》、《莎賓娜的顫慄冒險》飾演主角童年備受關注。（圖／翻攝自IG／mckennagraceful）

▲▼麥肯娜葛瑞絲（Mckenna Grace）演出《安娜貝爾》第三集《Annabelle Comes Home》。（圖／翻攝自IG／mckennagraceful）

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安娜貝爾, 厲陰宅, 麥肯娜葛瑞絲

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