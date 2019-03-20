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22歲超模變性成功！　消失半年「成痞帥男孩」：等鬍子長出

記者傅家妤／綜合報導

美國22歲超模娜塔莉威斯特林（Natalie Westling）宣布變成男生！16歲出道成為模特兒的她，曾是許多知名時尚品牌，例如MARC JACOBS（MJ）、香奈兒（Chanel）的御用模特兒，但她2018年10月突然暫停所有演藝工作，休息了一陣子後，她日前在接受專訪，突然宣布改名「Nathan Westling」，將以跨性別模特兒的身分回到工作崗位。

▲娜塔莉威斯特林。（圖／翻攝自IG／娜塔莉威斯特林）

▲娜塔莉威斯特林宣布改名「Nathan」。（圖／翻攝自IG／娜塔莉威斯特林）

據外媒《CNN》報導，娜塔莉威斯特林接受專訪時坦承，自己當初進入模特兒圈其實是被強迫的，是為了幫助媽媽完成未實現的年輕夢想，擁有一頭紅髮及178公分身高的她，一出道就成為了許多時尚品牌的寵兒，但她並為此感到開心，甚至覺得自己只是在扮演另一個人：「我跟那些努力想擠進時尚圈的人不同，我一直覺得自己是活在滑板上的。」

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▲娜塔莉威斯特林。（圖／翻攝自IG／娜塔莉威斯特林）

▲娜塔莉威斯特林外型亮麗，是時尚圈寵兒。（圖／翻攝自IG／娜塔莉威斯特林）

娜塔莉威斯特林在受訪時坦言，從小就對自己的性別感到困惑，就讀小學時，她就一直覺得與同齡女同學格格不入，難以玩在一起，這種感覺到了青春期就更為強烈，在接受了好幾年的心理治療，她下定決心要將問題根除，於是決定變性，之後娜塔莉威斯特林就覺得輕鬆多了。

▲娜塔莉威斯特林。（圖／翻攝自IG／娜塔莉威斯特林）

▲娜塔莉威斯特林熱愛滑板，一直覺得自己是滑板上的男孩。（圖／翻攝自IG／娜塔莉威斯特林）

隨後，娜塔莉威斯特林完成手上的工作，在2018年10月巴黎時裝周結束後，暫停了演藝事業，就開始服用睾酮素至今，還刻意增重，將原本的長髮剪短，向全世界宣告自己是一名「跨性別人士」，並改名為「Nathan Westling」，從今往後對她的稱呼必須改用「He（他）」。

▲娜塔莉威斯特林。（圖／翻攝自IG／娜塔莉威斯特林）

▲娜塔莉威斯特林在時尚圈頗有名氣。（圖／翻攝自IG／娜塔莉威斯特林）

雖然變性的過程並沒有很輕鬆，但是看著生理上一天天地變化，娜塔莉威斯特林心理卻好過多了：「我覺得有一種終於起床了的感覺，終於活過來了，我很開心，而且現在根本難以想像要回到過去的日子，因為那些時候根本就只是活在黑暗當中。」如今她也非常期待鬍子可以盡快長出來，未來也希望可以去動胸部塑型手術，並搬去紐約認識更多跨性別人士。

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娜塔莉威斯特林, Natalie Westling, Nathan Westling

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