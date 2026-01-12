八點檔女神丟失愛物3天「機場櫃台驚喜領回」　華航地勤1句話暖哭

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔女神何如芸近日赴新加坡，不料發生遺失配件，又失而復得的事件。她昨（11）日在社群平台分享這段神奇經歷，原以為找回機率渺茫，沒想到中華航空地勤人員的一個專業舉動，讓她在離境前順利找回失物，讓她感動直呼：「這份認真真切切直達我心底！」

▲何如芸近日飛新加坡，意外丟失愛物，3天後在機場櫃台驚喜領回。（圖／翻攝自臉書）

腰帶消失3天 Check-in櫃檯現驚喜

[廣告]請繼續往下閱讀...

何如芸透露，她於1月4日搭乘早班機前往新加坡，抵達飯店後便換裝出門，直到6日晚上收拾行李時，才驚覺長皮衣的腰帶不見了。由於已經過了3天，她完全記不起掉在哪裡，詢問了接送司機、當地Grab總部及飯店櫃檯皆一無所獲。

就在何如芸不抱希望時，長期合作的旅行社人員主動發信請航空公司協助尋找。 7 日中午，當何如芸在機場辦理登機手續（Check-in）並隨口詢問時，地勤人員竟默默從櫃檯內拿出那條失蹤已久的皮帶。地勤人員表示，他們發現遺失物後會主動查詢乘客是否有回程航班，並在登機時詢問，更感性對她說：「我們知道每一樣物品對原主可能存在不一樣的意義，我們都會認真對待」。

緊握「失而復得」的幸運

在何如芸分享的自拍照中，可以看到她身處機場大廳，背景是明亮的航站建築與報到櫃檯。她身穿率性的黑色皮質翻領外套，內搭單寧牛仔襯衫，對著鏡頭露出燦爛且放鬆的笑容，雙眼充滿喜悅。她手上緊握著找回的黑色亮面皮革腰帶，腰帶上有著精緻的方型扣環，神情顯得十分雀躍與滿足。

網友狂讚華航貼心

貼文曝光後，網友紛紛感同身受表示「我完全可以理解『失而復得』的那種喜悅，無法用言語形容」、「失而復得真的是很令人開心的事情」。還有不少網友對航空公司的細心給予高度評價，「客服的回覆充滿感動」、「中華航空服務真的很好，空中服務人員也非常貼心」、「華航讚！」。粉絲也祝福何如芸，「上天給你最好的祝福！可以跟小情人（兒子）約會還可以找回腰帶」、「感謝上帝保守妳的物品，下次要小心喔」。

何如芸最後表示，這份驚喜沖淡了與兒子分別的寂寥，讓她第一次從新加坡回台時沒有落淚。