李秉憲輸了金球獎！甜茶奪「音樂及喜劇類最佳男主角」還打敗李奧納多

第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間12日登場，其中格外受到矚目的「音樂及喜劇類最佳男主角」獎項，最終由「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）以電影《橫衝直闖》拿下，李秉憲遺憾與獎項擦身而過。

▲甜茶拿下「音樂及喜劇類最佳男主角」的獎項。（圖／達志影像／美聯社）



提摩西夏勒梅上台發表得獎感言時，他先是感性謝謝出演電影《橫衝直闖》的所有角色；接著，他有感而發地說，父親從小就教導他要心存感激，永遠感激自己所擁有的。

「這讓我過去空手離開典禮時，依然能昂首挺胸，感激自己能參與其中。但如果我不說那些時刻讓現在這一刻變得更加美妙，那我就是在撒謊。」提摩西夏勒梅說道，「謝謝我的父母，謝謝我的伴侶，我愛你們。非常感謝。」

▲李秉憲遺憾與獎項擦身而過。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，本屆的「音樂及喜劇類最佳男主角」可說是競爭激烈，喬治克隆尼、李奧納多狄卡皮歐、伊森霍克、李秉憲、傑西普萊蒙一起角逐，只可惜最後都輸給了提摩西夏勒梅。

