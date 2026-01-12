還記得《小鬼當家》童星嗎？麥考利克金「蓄鬍頒獎」：現在看到我有點奇怪

記者潘慧中／綜合報導

第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間12日登場，除了獎項花落誰家是最備受關注的話題，頒獎人同樣是一大焦點，其中掀起大眾童年回憶的人莫過於《小鬼當家》的男星麥考利克金（Macaulay Culkin）。

▲麥考利克金和老婆一起走紅毯。（圖／達志影像／美聯社）



麥考利克金以頒獎嘉賓的身分出席本屆金球獎，他以一襲質感極佳的深黑色絲絨西裝亮相，搭配經典黑領結與俐落的白襯衫，展現出成熟穩重的熟男魅力。

陪伴麥考利克金一同出席的正是老婆布蘭達宋（Brenda Song），她身穿一襲黑色皮革拼接長禮服，上半身的皮革質感賦予了整體造型剛毅的氣息，而胸前深V搭配腰間挖空的鏤空細節，則巧妙展現了她的玲瓏曲線。

▲▼麥考利克金擔任頒獎嘉賓。（圖／達志影像／美聯社）



有趣的是，由於《小鬼當家》昔日是聖誕節必看的電影之一，因此當麥考利克金上台頒發「最佳劇本」時，他先大開自己玩笑，「我知道在非節慶日看到我有點奇怪，但我保證，我驚人地全年都在。」

▲《小鬼當家》昔日是聖誕節必看的電影之一。（圖／《小鬼當家》海報）



隨後麥考利克金收起笑容，以專業角度分享劇本對演員的重要性。他感性提到自己自學會閱讀以來基本上就在讀劇本，「一個好的劇本是一切的基礎，如果沒有編劇在紙上琢磨出的創意，今晚我們誰都不會在這裡。」這番對幕後創作者的高度致敬，不僅展現了他從影多年的成熟底蘊，也為頒獎時刻增添了動人的溫度。

