深夜還在直播賣水果！69歲澎恰恰拚還債「瞇眼露疲態」千人守著他

資深藝人澎恰恰自2020年因電影投資失利背負約2.4億元巨債後，還債動向一直備受各界關注。現年69歲的他，近年頻繁往返福建廈門投入直播帶貨行列。近日有網友捕捉到他深夜仍在抖音直播賣力工作的身影，畫面曝光後引發熱議，不少網友看著他年近古稀仍熬夜工作的狀態，直呼：「看了真的很心疼」。

▲網友發現澎恰恰直播賣水果到深夜。（圖／翻攝自Threads）



直播賣水果賣到深夜

根據網友於Threads分享的直播截圖顯示，當時手機時間已來到凌晨0點33分，澎恰恰仍堅守在直播鏡頭前。照片中，他身穿一件深藍色Columbia防風外套，內搭印有紅色「阿貴」大字的白色排汗衫，雖然面對強光照射下表情略顯疲態、雙眼微瞇，但他仍雙手捧著色澤鮮豔、碩大的「香水紅柚」向觀眾推銷，顯得相當敬業。

雖然時值深夜，但澎恰恰的直播間人氣依然不減，線上觀看人數突破1224人，隨後更攀升至1288人，足見他在陸網的關注度依舊相當高。更有熱賣標籤顯示該商品已賣出1365份。

▲澎恰恰近期直播以賣農產品為主。（圖／翻攝自抖音）

拚工作還債網力挺

澎恰恰為了還債如此拼命，網友反應也相當兩極。不少有力挺的粉絲留言：「至少他沒有走偏，認真工作就值得尊敬」、「去哪裡賺錢是他的選擇，祝福他順利度過難關」。但看著他69歲高齡仍要熬夜到凌晨、對著螢幕賣力叫賣，許多網友忍不住表示心酸：「真的看起來很累」、「希望他也要顧好身體」。