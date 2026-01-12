是什麼讓她重拾勇氣？許允樂再婚李玉璽：我依舊完整，不怕再愛一次

記者張筱涵／綜合報導

許允樂2017年與張兆志結婚，兩人於2023年結束婚姻關係，並在2025年再婚演員李玉璽。日前，她透過Instagram限時動態開放問答，罕見談及對婚姻的看法與再度走入婚姻的心境，引起粉絲熱烈討論。

許允樂再次踏入婚姻的勇氣

面對粉絲提問「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣？怎麼知道另一半是不是適合結婚、走一輩子的人」，許允樂坦言，第一段婚姻的經驗並沒有讓她對愛情失去信任。她表示，從婚姻開始到結束的每一天，自己都被好好對待、沒有受到傷害，「所以我依舊是完整的，也不懼怕再一次去愛。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她也分享自己在感情中的原則，認為愛情裡始終如一最重要，「愛人不疑、疑人不愛」，凡事講道理、重事實，不吝嗇付出，也不計較得失，更重要的是對自己的感受誠實。至於是否適合結婚，她用一句話總結：「就是想不想跟眼前這個人，一起生活、一起變老而已。」

▲許允樂回應粉絲提問。（圖／翻攝自Instagram／byleway）



許允樂也感性寫下，人生很長，未來無法預測，能做的只有在每一秒努力珍惜當下，「剩下的，就是也許有機會一直好好的，有機會一起變老。」她直言，想得深就好，不需要想得太多。

除了談婚姻觀，許允樂也回應粉絲好奇「先生做過最讓她感動的事」，她笑說這題很難回答，因為生活中每天都有大大小小的感動，包括對方貼心準備溫水、維他命，把她煮的飯吃得乾乾淨淨，甚至陪貓咪玩到噴鼻涕，都是平凡卻貼心的日常。

不過，最讓許允樂感到溫暖的，是每當她在電視前看到容易落淚的片段時，先生總能第一時間轉頭看她、輕撫她的背，知道什麼畫面會觸動她的情緒與傷心。「光是知道、想到，還不讓我一個人面對，就已經很令人感動了。」簡單的一段話，道盡婚姻中最珍貴的陪伴。

▲許允樂談夫妻生活。（圖／翻攝自Instagram／byleway）