金球獎／李奧納多當眾被主持人虧「女友不超過30歲」他真實反應曝

記者黃庠棻／台北報導

第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間12日上午9點登場，典禮在洛杉磯舉行，主持人由美國喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）擔任，稍早開場時她當著所有人的面調侃李奧納多的感情世界，幽默又搞笑的台詞讓全場笑翻。

▲李奧納多當眾被主持人虧。（圖／翻攝自網路）

妮基葛拉瑟在開場時穿著一襲大紅色的平口洋裝現身，妙語如珠地點名台下的入圍者，在講到李奧納多狄卡皮歐時，她說道「你的演員生涯多麼優秀，有無數卓越的表演，跟每一個優秀導演合作，已經贏得三個金球獎、一個奧斯卡獎」。

接著，妮基葛拉瑟話鋒一轉，直接在眾人面前調侃李奧納多狄卡皮歐的感情世界，說道「這些成就，你都在你女朋友30歲之前完成了」，妙語如珠的內容瞬間讓全場笑翻，而李奧納多本人則是露出淺淺的微笑，妮基葛拉瑟也馬上解釋「Leo，抱歉我開了這個玩笑，這很低俗，我本來不想講的，但是……我們不知道你別的任何東西啊！」

不僅如此，妮基葛拉瑟再次解釋，因為李奧納多不是很常在採訪中透露私事，所以她不得已才開了對方感情世界的玩笑，她也透露自己在找資料時，翻到內容最多的是對方1991年的訪問，當時李奧納多表示自己熱愛義大利麵。

最後，妮基葛拉詢問李奧納多「你最愛的食物還是義大利麵嗎？」對方再度露出淺淺微笑並且點頭比了一個讚；李奧納多甚至開玩笑地指了指台上的女方，雙人互動讓台下所有人都笑歪。

