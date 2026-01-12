金球／《Kpop 獵魔女團》得獎了！原唱上台落淚…感性感言全場鼓掌

記者黃庠棻／台北報導

第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間12日上午9點登場，典禮在洛杉磯舉行，稍早頒發原創歌曲獎，最終由席捲全球的《Kpop 獵魔女團》的〈Golden〉拿下，為角色Rumi擔任歌唱配音，同時也是該曲創作人的Ejae感動走上頒獎台。

▲《Kpop 獵魔女團》的〈Golden〉奪下第83屆金球獎原創歌曲獎。（圖／翻攝自網路）

《Kpop 獵魔女團》的〈Golden〉受到全球、全年齡觀眾喜愛，該曲一舉奪下第83屆金球獎原創歌曲獎，該曲創作人Ejae一上台就感性落淚，她用顫抖的聲音說道「（獎座）拿起來好重，我的天啊，深呼吸」，接著感性說出感言，表示「我從小就為了成為Kpop偶像而做了許多努力，但我被拒絕了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《Kpop 獵魔女團》的〈Golden〉奪下第83屆金球獎原創歌曲獎。（圖／翻攝自網路）

隨後，Ejae坦言雖然自己被拒絕「但我努力持續在製作音樂這條路耕耘，最後夢想成真」，講到激動之處忍不住在台上哭了，最後她說道「想將這個獎項獻給那些被拒絕的人，發光永遠不嫌晚」，一番真性情的感言讓台下響起如雷的掌聲。

▲《Kpop 獵魔女團》的〈Golden〉奪下第83屆金球獎原創歌曲獎。（圖／翻攝自網路）