金球／《獵魔女團》第2獎入袋「奪最佳動畫」　李炳憲起身護送上台

記者黃庠棻／台北報導

第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間12日上午9點登場，典禮在洛杉磯舉行，早前頒發原創歌曲獎，由席捲全球的《Kpop 獵魔女團》的〈Golden〉拿下，稍早在頒發「最佳動畫」，《Kpop 獵魔女團》也一舉奪下第二個金球獎。

▲《Kpop獵魔女團》。（圖／翻攝自劇照）

《Kpop 獵魔女團》一推出後受到全球、全年齡觀眾喜愛，主題曲〈Golden〉先是為該片在金球獎上開胡，奪下原創歌曲獎，稍早又一舉獲得最佳動畫，成為本片在這一屆金球獎的第二個獎項。

在公開得獎當下，因為入圍最佳男主角而參與典禮的李炳憲馬上起身鼓掌，雖然他沒有成功拿下金球獎影帝，但仍為同是韓國文化的《Kpop 獵魔女團》感到感動，不只獻上擁抱，還離開座位護送《Kpop 獵魔女團》的劇組走上頒獎台。

《Kpop 獵魔女團》的劇組一上台，導演瑪姬姜先是說道「哇，這個獎項真的好重」，接著她感性表示「謝謝金球獎，謝謝大家相信」，坦言自己一直很想要把女性寫成電影中的主角，直呼「女性很有力量、很強，同時也很神經、很怪，我們有時也對美食渴望，甚至是很渴」，一番真性情的感言也引起全場鼓掌。

另一位導演克里斯艾伯翰斯也表示「謝謝粉絲喜歡並擁抱這部電影，也謝謝6年以來一路力挺的朋友」。