神反轉！詹姆斯岡恩回歸《星際異攻隊3》　迪士尼「自打臉」網喊爽

▲詹姆斯岡恩回歸《星際異攻隊3》！（圖／翻攝自臉書／詹姆斯岡恩）

記者林映妤／綜合報導

詹姆斯岡恩（James Gunn）回歸漫威《星際異攻隊3》！去年7月他遭起底過去在推特上發表過許多有關戀童癖、與男童性交的假想、強暴等不堪言論，迪士尼影業主席艾倫霍恩（Alan Horn）便火速開除他，《星際異攻隊3》頓時毫無下落。事隔8個月，外媒《Deadline》獨家證實他重回迪士尼懷抱，讓一票網友喊爽！

《星際異攻隊3》原本將沿用詹姆斯岡恩的劇本並另尋導演，期間找過《雷神索爾3：諸神黃昏》塔伊加維迪提（Taika Waititi）、《大賣空》、《為副不仁》亞當麥凱（Adam McKay），但都被打槍喬不攏或是沒下文，導致電影進度一直延宕。

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詹姆斯岡恩被踢掉後，《星際》一票演員克里斯普拉特（Chris Pratt）、柔伊莎達娜（Zoe Saldana）、巴帝斯塔（Batista）等都聯合聲明，強烈要求再和這位才華洋溢的導演合作；網路上甚至有粉絲連署請願，人數超過40萬；也曾有報導傳出，漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）積極遊說上層，卻依舊無人能撼動艾倫霍恩的決定。

▲詹姆斯岡恩曾因不當言論丟了工作。（圖／《星際異攻隊2》海報／翻攝自臉書／詹姆斯岡恩）

沒了漫威迪士尼，詹姆斯岡恩被識貨的華納兄弟影業拉攏招手，接下DC宇宙《自殺突擊隊2》編導職位，就在大家覺得事實已定、毫無轉圜餘地之時，《Deadline》便報導艾倫霍恩看在詹姆斯岡恩事後誠心懺悔、積極道歉的正面態度，決定180度反轉，重新接納對方，並且已經獲得證實。

去年事件爆發時，詹姆斯岡恩在推特承認自己過去的確是個喜歡透過挑戰底線發言而引起大眾關注的人，然而隨著時間過去，自己已經改變，現在不會再做出類似言論，不過他不會指責過去的自己，亦不會逃避責任，並對於過去扭曲的幽默發言而對大家感到相當抱歉。

▲詹姆斯岡恩才華備受肯定，現在獲漫威、DC愛用。（圖／翻攝自臉書／詹姆斯岡恩）

這次重回迪士尼，詹姆斯也在推特上表示，「對於過去幾個月來支持我的所有人，我真心的感謝你們。我會永遠學習、盡我所能地成為一個完美的人。由衷感激迪士尼的決定，可以繼續透過製作電影深究那些將我們連結的愛與牽絆，讓我感到十分興奮！你們的愛與支持使我謙卑，我也會一直這樣下去，發自內心的感謝，我愛你們。」

至於詹姆斯岡恩因為並無違反任何合約義務卻遭開除，迪士尼在當時也給了他一筆可觀的解約金，另外他同時獲得《自殺突擊隊2》青睞，又將再度執掌《星際異攻隊3》，網友認為他也算是因禍得福吧！