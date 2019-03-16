正義女記者「拔下耳機」不鳥長官！揭發噁心真相觀眾起立鼓掌

記者林映妤／台北報導

以《佈局》一片爆紅全球的西班牙影后巴巴拉蘭妮（Bárbara Lennie）在驚悚新片《騙局》飾演正義女記者，片中她與貪婪政客針鋒相對，大嗆西班牙政壇的貪瀆現象，正氣凜然的反擊引發一片叫好，使該片一舉橫掃西班牙哥雅獎13項大獎提名！

蘭妮片中不僅與政客唇槍舌戰，更挑戰媒體高層的重利輕義，一場她霸占主播檯、冒著失去職位危險，勇敢執意揭發貪瀆真相的演出，讓人看得膽戰心驚、佩服至極。蘭妮之前在《佈局》飾演與有婦之夫有染的人妻，這回在《騙局》改扮正義女記者形象大翻轉，讓她直嘆「層級更高過《佈局》！」

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▲▼《騙局》巴巴拉蘭妮飾演正義女記者，戳破社會偽善！（圖／海鵬提供）

巴巴拉蘭妮在《騙局》飾演電視台當家女主播亞麥雅，對各種貪瀆弊案追根究底。有天身陷貪瀆醜聞的政治明星馬努爾（安東尼奧德拉托雷 飾）找上她，想利用對方的節目「漂白」，並爆料一件動搖國本的驚人消息。

蘭妮片中展現了媒體人的高度專業，不僅冷靜分析資訊的正確性，更旁敲側擊、讓心機政客無所遁形。2人在直播節目上展開激烈攻防，真相內幕一步步呼之欲出，急轉直下的劇情，除了讓觀眾看得心驚膽顫，連電影專業媒體《AccionCine》都奉上5顆星滿分好評，驚嘆該片「戳破社會偽善」！

▲▼《騙局》巴巴拉蘭妮追查真相，不鳥高層主管。（圖／海鵬提供）

蘭妮片中為揭發政商貪污名單，鍥而不捨追查真相，不料在她終於要拿到名單時，卻突然遭自家媒體高層下令噤聲，讓她陷入職業道德跟工作飯碗的兩難。令人驚訝的是，堅持維護專業的她，竟在直播現場拔下耳機，不鳥上級的指令、繼續揭發貪瀆真相，充滿正義感的演出，甚至讓觀眾在戲院忘情得起立鼓掌！

《騙局》劇情環環相扣、峰迴路轉，片中呈現政治鬥爭的心狠手辣，也揭露媒體與政界的相護真相，被譽為是西班牙版《紙牌屋》！《騙局》3月22日上映。