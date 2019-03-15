性侵噁男滾蛋！女英雄《Red Sonja》電影傳MeToo女星接手

▲《Red Sonja》撤換導演布萊恩辛格。（圖／達志影像／美聯社／翻攝自推特）

記者林映妤／綜合報導

撤換性醜聞導演！《波希米亞狂想曲》前導演布萊恩辛格（Bryan Singer）原本擔任重啟電影《Red Sonja》導演一職，但因他捲入多起性侵爭議，使得電影進度只能停擺。根據外媒報導，35歲《牛仔褲的夏天》美國女星愛波塔布琳（Amber Tamblyn）有可能接下此案成為導演，她也在個人推特表達強烈意願。

「Red Sonja」這個角色靈感源自《王者之劍》作者勞勃歐文霍華德（Robert E. Howard）1934年作品《The Shadow of the Vulture》，直到1973年才正式獨立出來，1985年推出電影，由布莉姬特尼爾森（Brigitte Nielsen）主演，可惜未能獲得迴響，續集也就胎死腹中。

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儘管如此，Red Sonja仍以漫畫形式活躍，而且距離2006年計畫該角再次躍上大銀幕已經超過10年之久。雖然2011年《王者之劍》搬上大銀幕獲得票房好評，但《Red Sonja》卻一直沒能讓電影製作公司放行，直到2018年開始冒出曙光，卻因為導演布萊恩辛格又再次延宕！

▲《Red Sonja》可能由愛波塔布琳執導。（圖／達志影像／美聯社）

最後該片製作方千年影業（Millennium Films）CEO阿維勒納（Avi Lerner）證實踢除布萊恩辛格，電影至今沒有下文。不過引人注意的是，愛波塔布琳轉發布萊恩辛格被踢掉的相關新聞，自薦「選我」，被傳有可能是下任導演。

愛波塔布琳以《牛仔褲的夏天》、《不死咒怨2》等片為人所知，她也一直都是「Time's Up」和「MeToo」運動的先驅人物，被認為是執導《Red Sonja》的不錯人選。

事實上，許多人認為《Red Sonja》應該由女性執導，因為在故事中Red Sonja正是在無文明時代被強姦而透過女神獲得力量，站起來後開始替女權戰鬥。就像《神力女超人》、《驚奇隊長》那樣，《Red Sonja》也有著濃厚女性主義元素，若由性醜聞導演布萊恩辛格執導，的確相當諷刺。