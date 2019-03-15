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《老大人》觀眾哭到崩潰　突對身旁年邁母告白：你辛苦了

記者林映妤／台北報導

小戽斗、喜翔、黃嘉千主演國片《老大人》14日在台中舉行特映會，映後許多觀眾泣不成聲，更有人站起來感謝身旁年邁母親，「為了照顧已去世的父親，除了我們家三姐妹輪流照顧，媽媽才是最辛苦的人，我愛你！」溫馨氣氛讓全場眼眶都紅了。

監製唐在揚、導演洪伯豪以及演員喜翔、黃嘉千出席映後，台中市政府新聞局長吳皇昇、社會局長李允傑及台中市影視發展基金會執行長林盈志也以實際行動力挺電影，活動上特別邀請許多市府社教單位、公益社福團體約700人一同觀賞。

▲▼《老大人》台中特映會，喜翔、黃嘉千。（圖／威視提供）

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▲▼《老大人》台中特映會，觀眾泣不成聲。（圖／威視提供）

▲▼《老大人》台中特映會，喜翔、黃嘉千。（圖／威視提供）

映後演員、觀眾都感動不已，黃嘉千談起爸爸還忍不住悲從中來眼眶泛淚，一度哽咽無法言語；現場觀眾也藉機踴躍分享自身故事，就讀老人照顧系的同學，謝謝導演拍出這麼棒的電影，期許自己能更有勇氣來照顧阿嬤；一位泣不成聲的觀眾，更大聲感謝在場的年邁媽媽：「媽媽才是最辛苦的人，我愛你！」一番真情流露感動全場。

由於電影自宣傳以來，引起全台300萬觀眾熱烈討論老人陪伴與照顧的議題，為了鼓勵民眾能夠多花時間陪伴心愛的人，片商特地與樂齡網推出陪伴《老大人》買一送一券，3月16日至21日，到全台樂齡網門市填寫基本資料，即可領取「買一送一電影優惠券」一張，希望大家有多點機會陪陪父母。

▲▼《老大人》台中特映會，喜翔、黃嘉千。（圖／威視提供）

▲《老大人》舉辦活動鼓勵民眾多陪家人。（圖／威視提供）

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老大人, 喜翔, 黃嘉千, 小戽斗

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