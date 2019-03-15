不鳥強尼戴普提告　安柏赫德大街激吻《牠》帥導！證實秒甩富商

▲安柏赫德激吻《牠》導演安迪馬希提。（圖／翻攝自dailymail）

記者林映妤／綜合報導

《水行俠》安柏赫德（Amber Heard）2016年和「強哥」強尼戴普（Johnny Depp）離婚撕破臉後，緊接著搭上富豪或名流，先交往特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk），後和藝術品經銷商、策展人維托許納貝（Vito Schnabel）熱戀，但都相當短命。最近她又被目擊和《牠》導演激吻，換男友速度令人驚嘆。

安柏赫德13日被外媒直擊和《牠》導演安迪馬希提（Andy Muschietti）從她的洛杉磯私人住宅走出來，2人分開前在大街上熱吻，安柏赫德難掩害羞笑容，儼然是熱戀中的小女人，也間接證實自己和維托許納貝早已情逝。

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▲安柏赫德與安迪馬希提開心步出家門。（圖／翻攝自dailymail）

這對新出爐的情侶在門口「十八相送」，不只親密摟肩步出豪宅，安迪馬希提上車時還將安柏赫德摟進懷中並給對方一個深情長吻，畫面相當唯美浪漫。

不過安柏赫德傳出新戀情之餘，和前夫的恩怨還未了，強尼戴普3月初正式對前妻提告，並求償3000萬美金，相當於新台幣15億元，強調安柏赫德設局陷害他。對此安柏赫德僅在IG留下「Please」並透出無奈表情，目前真相未明，訴訟案件也還在通過法院審理中。

▲強尼戴普、安柏赫德恩怨未了，訴訟案法院審理中。（圖／達志影像／美聯社）