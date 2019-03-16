妮可基嫚「替人手淫」入戲深　老公崩潰：你到底怎麼了？

記者林映妤／台北報導

奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）以新片《毀滅者》入圍本屆金球獎戲劇類最佳女主角獎，雖然未能抱得獎項，但她一路從主角20多歲演到40多歲，既扮年輕又扮老，高難度的演出早已獲得盛讚。

接演《毀滅者》妮可基嫚可說是完全離開了自己的舒適圈，她表示自己從來沒有挑戰過類似的戲路，也是她演藝生涯參與過最黑暗寫實的作品。片中妮可基嫚詮釋身心受創的臥底警探，為了緝兇不擇手段，一場替人手淫換取情報的戲碼更是張力十足。

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▲▼《毀滅者》妮可基嫚年輕演到老，挑戰演技。（圖／車庫娛樂提供）

儘管演技大開外掛，妮可基嫚卻常因入戲太深，下戲後仍無法抽離角色，就連結縭12年的老公齊斯艾本（Keith Urban）都瀕臨崩潰邊緣：「你到底怎麼了？這一切什麼時候才會結束？」

除此外，妮可基嫚和相差15歲的賽巴斯汀史坦（Sebastian Stan）在片中大談姊弟戀，2人分別是DC宇宙《水行俠》的亞特蘭提斯女王和漫威宇宙的酷寒戰士，也算是「跨宇宙」合作，互動起來不僅沒有違和感，多場戲中自然流露的真摯情感，還讓人不禁紅了眼眶，可說默契十足、火花四射！

▲▼《毀滅者》妮可基嫚、賽巴斯汀斯坦談姊弟戀。（圖／車庫娛樂提供）

《毀滅者》敘述一名洛杉磯警探艾琳貝爾，年輕時曾被指派到一個幫派組織執行臥底任務，卻造成身心無法磨滅的創傷。多年後當邪教首領再度現身，艾琳逐一找回當年的幫派成員，重新面對這個摧毀自己人生的惡魔。電影3月29日上映。