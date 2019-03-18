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專訪／林柏宏調戲師姐林依晨六親不認　每天被甩超失落

記者林奕如／專訪

林柏宏在《小女花不棄》飾演東方炻，狂妄霸氣的角色設定，調戲同門5年的大師姐林依晨「不嘴軟」，他笑直呼，事先有做好心理準備，到現場就是「六親不認」，和張彬彬（飾演陳煜）上演搶女大戰，甜虐的3角關係，讓粉絲入坑，成為本劇一大看點。

▲▼林柏宏專訪。（圖／記者張一中攝）

▲林柏宏飾演東方炻人氣飆漲。（圖／記者張一中攝）

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林柏宏笑起來眼睛瞇成一條線，微凹的酒窩迷人，私下陽光大男生模樣，跟劇中邪魅東方炻差很大，還有人看完古裝再看到時裝打扮，會驚呼「真的是同一人嗎？」他第一次拍古裝戲變身成功，事先下足許多功夫。

▲▼林柏宏專訪。（圖／記者張一中攝）

▲林柏宏劇中角色一見鍾情花不棄。（圖／記者張一中攝）

他接受《ETtoday星光雲》專訪坦言，拍攝期的每天早上一起床，會把今天一整天要拍的戲台詞，從頭到尾背一遍才出門，「我覺得壓力很大，看劇本看得更多次，更去理解角色，拍攝一個月過後，才覺得跟東方炻越來越接近。」

▲▼ 林柏宏《小女花不棄》笑容迷倒女粉絲 。（圖／周子娛樂提供）

▲東方炻為達目的，不惜犧牲一切。（圖／周子娛樂提供）

東方炻角色是天之驕子，從小家族對他寄予厚望，希望他能夠奪回江山榮耀，但他對花不棄（林依晨 飾）一見鍾情，為了愛情犧牲一切，無奈佳人心不在他身上，每次見面沒有好臉色，更時常拒絕他，林柏宏入戲深：「劇中常常被依晨拒絕，每天回到飯店會覺得，啊～好失落，明天還有什麼新的招式。」

▲林柏宏 。（圖／翻攝自Facebook／林柏宏）

▲林柏宏和師姐林依晨合作。（圖／林柏宏臉書）

林柏宏現實生活中，也有過單戀經驗，他在高中時喜歡一個女同學，8個月期間維持友好關係，有機會就聯絡對方見面、吃飯，但不敢開口告白，就怕連朋友都做不成，他嘆了一口氣：「我覺得她知道我的心意，但可能沒有這麼喜歡我。」

特別的是，他這次和師姐林依晨合作，最親密一場戲，他回憶笑說，就是在沙漠幫忙她把腳上毒吸出來，嘴還因此變成香腸嘴，惹網友爆笑，「她很大方伸出腿，我也不能害羞，不然就一直NG，所以就大膽來吧。」他稱讚師姐專業又敬業，跟她演戲很過癮，「她不是會指點告訴人怎麼演戲，但會給你不同表演，給我很多回饋。」

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林依晨, 張彬彬, 小女花不棄, 黃心娣, 林柏宏, 蓮衣客, 陳煜, 邢恩, 小蝦

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