《我猜》陽詠存懷孕！　「懷以色列寶寶」喜曬超音波照

記者傅家妤／綜合報導

女星陽詠存15歲曾參加《我猜我猜我猜猜猜》的「成熟國中美少女」單元，之後跟著爸爸移民美國，近年才回流台灣，接拍《真情之家》被觀眾注意到，她15日突在社群網站上曝喜訊，證實已經懷孕三個月了，粉絲也為她感到開心不已。

▲陽詠存曬超音波照宣布懷孕。（圖／翻攝自Facebook／陽詠存）

陽詠存在臉書上曬出超音波照，只見頂著一頭短髮的她，手上握著寶寶的超音波照，對著鏡頭露出燦笑，臉上滿滿都是為人母的幸福神情。她在發文中與粉絲分享喜訊：「I’m overjoyed（我真的是欣喜若狂）！終於三個月了，與你們分享上帝賜的以色列寶寶。」

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▲陽詠存去年12月在IG上曬出多張在以色列旅遊的美照。（圖／翻攝自IG／陽詠存）

其實陽詠存早在2018年12月就曾在IG上曬出多張在以色列遊玩的美照，其中還有與老公的背影合照，看來兩人當時是一起去旅遊，在當地造人成功。

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▲陽詠存在白色情人節當天放閃老公。（圖／翻攝自Facebook／陽詠存）

事實上，陽詠存過去曾在受訪時坦承，自己與圈外香港男友交往了將近10年，兩人19歲時在教會相識，她念完大學後，獨自返台並踏入演藝圈，兩人遠距離交往了一段時間，之後男方才跟著來台，從事理財投資方面工作。她在14日白色情人節當天，才罕見在社群網站上放閃，稱老公出差去了，沒想到隔天就宣布懷孕喜訊，粉絲也為她感到開心不已，紛紛獻上祝福。