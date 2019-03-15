爆偷吃助理…冷戰「陸第一美胸」女友　男星夜會34D咪神被抓包

記者傅家妤／綜合報導

香港男星尹子維日前剛被拍到與女友徐冬冬在街頭大吵，女方蹲在路邊痛哭，之後爆出兩人爭執導火線是他疑似偷吃女助理，對此雙方皆發了聲明否認，稱只是情侶間的小爭執。沒想到，時隔不到2星期，尹子維又被抓包夜間密會擁有34D好身材的「香港咪神」張秀文，讓人看傻眼。

▲尹子維與女友徐冬冬冷戰中（左），就被抓包密會「咪神」張秀文。（圖／翻攝自微博／徐冬冬、尹子維、IG／張秀文）

尹子維1月剛認愛擁有「大陸第一美胸」封號的徐冬冬，沒想到3月小倆口就被拍到在街頭大吵，還把女方惹哭最後雙方各自離開現場，隨後有自稱是2人好友的爆料人士稱，他們當時大吵的原因，是女方發現尹子維與自己的女助理過從甚密，因此才會氣不過當街爆發。

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▲徐冬冬合作尹子維擦出愛火花。（圖／翻攝自《合約男女》劇照）

對此，，徐冬冬和尹子維事後共同發出聲明澄清，兩人目前感情穩定，也沒有提過「分手」2字，稱雙方只是情侶間的小爭執，女方先前出席活動時，向媒體坦言兩人目前正在冷戰中。沒想到尹子維日前就被目擊與「波神」張秀文在酒吧密會。

▲擁有34D好身材的張秀文被網友封為「咪神」。（圖／翻攝自IG／張秀文）

據香港媒體《東網on.cc》報導，尹子維與張秀文日前現身香港某間酒吧，兩人全程有說有笑，聊得非常開心，女方還不時對他露出甜笑。事實上，港姐出身的張秀文，先前與「亞洲鋼門」仇志強之子仇耀斌交往同居，如今卻傳出夜會尹子維，4人關係令人好奇。對此，張秀文稍早受訪時澄清，與尹子維在酒吧只是談公事，而且與仇耀斌已經分手，斷了6年多的感情，如今已經恢復單身。