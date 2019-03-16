布萊德彼特爆秘婚！　破冰隔1月…傳墨西哥「娶回前妻」

記者傅家妤／綜合報導

女星珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）過去與布萊德彼特（Brad Pitt）有過一段婚姻，不過兩人並沒有一起走到最後，她在2015年改嫁賈斯汀瑟魯斯（Justin Theroux），不過這段婚姻也僅維持了2年多，兩人在去年已經宣布離婚。近日有消息傳出，她與布萊德彼特舊情復燃，爆出兩人已經在墨西哥秘密完婚。

▲布萊德彼特被爆在墨西哥娶回珍妮佛安妮斯頓。（圖／達志影像／美聯社）

珍妮佛安妮絲頓去年宣布離婚消息，而前夫布萊德彼特也已經在2017年結束與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）的婚姻，珍妮佛安妮絲頓離婚消息傳出後，就有不少網友敲碗，希望她與布萊德彼特可以復合，事後男方還被發現現身她於2月11日的50歲慶生會，這也被視為是兩人在2005年離婚後，相隔14年的「世紀破冰」舉動，讓粉絲驚喜不已。

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▲珍妮佛安妮絲頓去年宣布與賈斯汀瑟魯離婚。（圖／達志影像）

據八卦媒體《Globe》報導，珍妮佛安妮絲頓在50歲生日當天，與布萊德彼特破冰後，已經決定從前一段感情中離開，展開人生新篇章，她與數位閨蜜到墨西哥續攤慶生時，差點發生飛安意外，被迫在途中降落，所幸無人傷亡，但這次的意外，也帶給了她啟發，認為應該好好珍惜當下的每一刻。

▲珍妮佛安妮絲頓 先前被拍到與姐妹飛到墨西哥繼續慶生。（圖／CFP）

知情人士指出，「珍妮佛安妮絲頓意識到人生非常短暫，她很可能就在飛機失事意外中離開這世界。她知道必須追從自己的心意，與布萊德彼特復婚。」於是男方在數日後，就飛到墨西哥與她舉辦了一場小型婚禮。





▲珍妮佛安妮絲頓發言人代為否認秘婚消息，澄清雜誌所拍到的照片是修圖造假。（圖／翻攝自Globe）

對此，《Gossip Cop》特別向珍妮佛安妮絲頓求證，她的發言人隨即代為否認，「珍妮佛安妮絲頓從來沒有與前夫在墨西哥見面，更別說是結婚了，這一切都是胡扯。」而該報導所拍到兩人在墨西哥海灘的畫面，也是P圖作假的。

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