張艾亞聽關鍵字「是孟哲嗎」秒翻白眼！　全場靜默…謝祖武「嘖」急緩頰

記者潘慧中／綜合報導

張艾亞身邊不乏追求者，近日受邀分享「獵男小手段」時，她坦言曾假裝傳錯訊息和有好感的男生搭上線，「這個招數大概用過3次中3次！」主持人連靜雯一聽秒問：「是孟哲嗎？」讓她瞬間翻白眼，謝祖武連忙出來緩頰：「嘖！人家講的是高中。」

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▲張艾亞聽到關鍵字瞬間無言，謝祖武則是連忙出面緩頰（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



張艾亞最近在《名偵探女王》表示，當時和一個男生都有互留電話，卻從來沒有一方主動聯絡，但從男方平常的眼神猜測應該是互有好感，於是她決定主動出擊。

▲▼張艾亞分享以前的獵男絕招。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



比方如果不小心燙傷的話，張艾亞會把簡訊內容寫成要傳給好姊妹，卻故意傳給有好感的男生，對方通常收到後會秒回：「妳是小白嗎？妳怎麼了？」她此時會繼續裝下去：「對不起我傳錯了，我剛剛是要跟我的姊妹淘聊天。」男方則會接著問她是否要去看醫生，彼此也會因此熱絡起來。

▲張艾亞曾遇過看到她素顏就分手的男友。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



此外，張艾亞坦言以前都不會在男友面前卸妝，如果有一起過夜的話，她通常都會等男友睡著才卸妝，比對方提早半小時起床化好全妝，久而久之，她慢慢想用最真實的面貌面對男友，對方卻不開心質問：「我覺得妳以前都騙我，我一直以為妳就是白白淨淨的、皮膚一定很好。」過沒多久就被甩了，讓她難過了好一陣子。

▲約從18：51分開始。（影／取自YouTube／東風衛視）