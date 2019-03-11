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10℃給蔡桃貴穿短袖！　路邊阿婆質問蔡阿嘎「揭心碎原因」網全懂了

記者潘慧中／綜合報導

蔡阿嘎（蔡緯嘉）2018年7月迎來兒子「蔡桃貴」，不時分享育兒生活。他10日透露，如果在這種寒冷的天氣帶小孩出門，一定會被路上的婆婆阿姨質問：「你們穿這樣小孩穿這樣？他會冷啦！！！！」對於民眾疑慮，他只能無奈回應了：「有一種冷叫阿婆阿姨覺得冷。」

▲蔡阿嘎育有一個兒子。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

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台灣最近受鋒面影響下了好多天的雨，北部空曠地區低溫甚至下降到10度，照片中卻看到蔡桃貴只穿一件單薄的包屁衣，蔡阿嘎和二伯反而都穿上厚實帽T，引來部分路人質疑爸媽穿這麼厚、小孩穿比較薄的原因。

▲▼10℃給蔡桃貴穿短袖！（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎不是故意讓兒子穿這麼單薄的。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

對此，蔡阿嘎無奈表示：「再重申一次『蔡桃貴怕熱怕熱怕熱！！』」他透露兒子有異位性皮膚炎的基因，天生怕熱的孩子儼然就像北極熊，高溫反而容易誘發病症，「所以看到我們穿外套，貴董卻穿短袖…嗯！！這一切非常正常且合理！！」

▲▼10℃給蔡桃貴穿短袖！（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡桃貴患有異位性皮膚炎。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

蔡阿嘎曾分享醫生建議，重點就是「不能用一般照顧方式」，因為蔡桃貴體質跟別人不同。醫生提醒他們一天替寶寶擦4、5次乳液，讓皮膚比較不容易受刺激，此外不要總是擔心孩子著涼、幫他穿太多衣服，因為異位性皮膚炎的小孩對溫度需求較低，「別人怎麼照顧是別人家的事」，要知道自己家的寶寶需要什麼照顧。

蔡阿嘎IG全文：

像這樣冷冷的天氣，只要帶蔡桃貴出門，一定會被路人婆婆阿姨說：「你們穿這樣小孩穿這樣?他會冷啦!!!!」
-
再重申一次「蔡桃貴怕熱怕熱怕熱!!」
-
因為他有異位性皮膚炎的基因，天生怕熱是一隻北極熊，太熱會很容易誘發病症的。所以看到我們穿外套，貴董卻穿短袖，這一切非常正常且合理!!哈哈哈

#蔡阿嘎 #蔡桃貴 #嘎嫂二伯 #異位性皮膚炎 #taiwan #youtuber #tsaigray2018 #有一種冷叫阿婆阿姨覺得冷

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

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