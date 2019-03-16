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頌樂只對華莎特別嚴厲　又開罵時遭嗆「妳是討厭我嗎」全哭了

記者張筱涵／綜合報導

韓團MAMAMOO日前登上節目《人生酒館》，她們分別選出一首歌來代表自己的人生並現場演唱，平常總是看起來很開朗活潑的她們，其實都有自己心裡的悲傷和默默背在肩上的負擔。

▲MAMAMOO形象樂觀積極，歌唱實力深厚擁有許多粉絲喜愛。（圖／翻攝自MAMAMOO推特）

▲MAMAMOO形象樂觀積極，歌唱實力深厚擁有許多粉絲喜愛。（圖／翻攝自MAMAMOO推特）

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隊長頌樂其實從小一直想當空服員，對會當上偶像歌手這件事情一直很難想像，有一次在偶然的機會下才開始挑戰，連續跑了50幾間公司去面試才被現在的公司選上。原本在家裡或在朋友圈裡一直是老么的她，也因為22歲（南韓年紀）才開始當練習生在公司反而成了最大的，並被賦與要帶領團隊的使命。

▲頌樂22歲才開始練習生生涯，就一般來說是很晚才開始的年紀。（圖／翻攝自tvN YOUTUBE）

▲頌樂22歲才開始練習生生涯，就一般來說是很晚才開始的年紀。（圖／翻攝自tvN YOUTUBE）

沒有弟弟妹妹也沒有當過領導者的頌樂，因為不知道該怎麼樣才是適當的管理團隊方式，所以也十分嚴厲，現在回想起來：「（練習生到出道後）我真的幾乎沒有稱讚過成員們，特別是對華莎。」也因為如此2人常有衝突發生，再加上她屬於不太會表達的個性，有一次又對華莎發脾氣的時候被問「姐姐妳是討厭我嗎」，一聽到這句話內心真的倍感難過。

華莎今年2月13日推出個人單曲《TWIT》在各大音樂節目拿到第一名，就連音源成績也非常好，頌樂看著這樣的妹妹突然哭了，因為想起過去苛責對方的那些事情感到非常抱歉，主動說「真的很恭喜妳」時，讓華莎聽了也跟著哭了，最後2個人緊緊擁抱著彼此哭著許久。

▲頌樂22歲才開始練習生生涯，就一般來說是很晚才開始的年紀。（圖／翻攝自tvN YOUTUBE）

▲頌樂在華莎SOLO曲獲得好成績時哭了。（圖／翻攝自tvN YOUTUBE）

另外，MAMAMOO也在節目中爆料頌樂和玟星真的是一吵就會打起來，每次這種時候華莎和輝人就會上前阻止，不過她們每次因為小事吵到互打後，都會有默契和好的方法。久而久之華莎和輝人看到頌樂和玟星吵架的時候也都不會阻止，因為知道團員之間不會因為這樣有尷尬導致決裂，4個人對彼此的信任和依靠非常深厚。

▼lifebar 頌樂, 人生第一次了解到隊長的重擔 ㅠ_ㅠ 190314 EP.114。（影片／取自tvN YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

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