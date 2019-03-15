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「正義記者」不讓鄭俊英走！　機關槍式逼問：罩你的警察是誰

記者吳睿慈／綜合報導

韓星鄭俊英、勝利近來捲入一連串非法行為，涉嫌與警方勾結、性招待以及偷拍性愛影片，兩人14日赴警局接受調查，耗時將近21小時，直到15日清晨才步出警局，神情憔悴，鄭俊英甚至被「正義哥」記者逼問「那位警察廳長到底是誰」，離開之路寸步難行。

▲鄭俊英、勝利314抵達首爾地方警察廳。（圖／達志影像）

▲鄭俊英、勝利14日抵達首爾地方警察廳，耗時16、21小時調查。（圖／達志影像）

勝利花了16小時接受審問，他15日上午6點多（台灣時間5點）頂著黑眼圈從門口現身，對於記者提出的問題，他一題都沒有回答，只是不斷強調：「我已誠實地接受調查，今天會正式向兵務廳提出入伍日期延後的訴求，若兵務廳允許的話，我將把當兵日期延後，直到最後都會乖乖接受調查。」爾後，他便退到後方，全權交給律師回答問題，臉色鐵青、突破記者的包圍上車。

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▲▼鄭俊英14日前往首爾地方警察廳接受調查。（圖／CFP）

▲鄭俊英離開時被逼問「警察廳長到底是誰」。（圖／CFP）

涉嫌散播及偷拍性愛片的鄭俊英則是接受21小時審問『黃金手機』也交出去了。」但此時出現一名「正義哥」記者逼問「所以（幫你的）警察廳長是誰？你不是說要誠實交代？」面對媒體的提問，他似乎亂了陣腳，開始往另一方躲避。

▲▼「正義記者」擋車門不讓鄭俊英走！機關槍式逼問：罩你的警察是誰（圖／翻攝自STARNEWS KOREA）

▲▼「正義記者」擋車門不讓鄭俊英走，機關槍式逼問：「罩你的警察是誰？」（圖／翻攝自STARNEWS KOREA）

▲▼「正義記者」擋車門不讓鄭俊英走！機關槍式逼問：罩你的警察是誰（圖／翻攝自STARNEWS KOREA）

鄭俊英開始躲避問題，正義哥最後使出大絕，緊緊跟在鄭的身旁，他不斷追問「你說的警察廳長到底是誰？你向誰拜託了？」他整個人擋在保母車前，3度逼問「你向誰拜託了？到底是跟警察的哪位拜託的？」鄭俊英邊道歉邊擠上車，他還是站在門口狂問「到底是跟警察的哪位拜託的！」保母車才默默關上門，正義哥精神可嘉，引來網友稱讚「記者超帥」。

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