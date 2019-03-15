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張賢勝「頹廢魔鬼→激陽光燦笑男孩」　軍中照曝光！網全傻眼

記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人張賢勝（장현승）去年7月24日入伍，到現在也快經過一年的時間，在每次公開的從軍生活照中，都可以看見他的臉色一次比一次好，從原本的頹廢風瞬間轉成陽光大男孩的模樣，引起韓論壇一陣熱烈討論。

▲張賢勝日本公演臨時取消。（圖／翻攝自CUBE ENTERTAINMENT官網）

▲張賢勝。（圖／翻攝自CUBE ENTERTAINMENT官網）

南韓知名論壇《theqoo》14日有網友發佈一則文章「在軍隊漸漸被驅魔的張賢勝近況」，一開始他放上了張賢勝沒有眼黑的黑白照，猛一看很是嚇人，後來改成蓬鬆金髮的造型，但臉上仍然沒有笑容、眼神犀利，結果一看軍中照片，如果不熟識他的人可能還會一時認不出是同一個人。

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▲張賢勝當兵前的風格。（圖／翻攝自《THEQOO》）

▲張賢勝當兵前的風格。（圖／翻攝自《THEQOO》）

張賢勝當兵後都帶著金色的細框橢圓眼鏡，每張照片都可以看見他微笑、露齒笑、靦腆笑的表情，和同仁的合照還跟著一起比著握拳姿勢，和過去有些抑鬱頹廢的風格相差甚遠。而且在軍中的「今天的稱讚接力」活動中，可以看見中隊長稱讚他服役時都很認真，不論見到誰都是笑容滿面，這樣的形象讓網友都說「臉色變超好的」、「天啊，怎麼突然變這麼清爽」。

▲張賢勝當兵前的風格。（圖／翻攝自《THEQOO》）

▲張賢勝和同仁合照時都是笑容滿面。（圖／翻攝自《THEQOO》）

▲張賢勝當兵前的風格。（圖／翻攝自《THEQOO》）

▲張賢勝被中隊長稱讚。（圖／翻攝自《THEQOO》）

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