前AOA珉娥輕生10天再發聲！　「身心沒完全恢復」：討厭我就別再搜尋我

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女團AOA前成員權珉娥（권민아）1日輕生未遂，甦醒後崩潰地寫下悲慘身世、隊內霸凌以及精神諮商，精神仍不穩定。11日她發文透露現況，坦言身體和心理的狀態還未完全恢復，但一切都在努力復原中，「向大家保證不會再這樣做了。對不起，也感謝大家。」

珉娥輕生後10天曝近況 「身心還沒完全恢復」



珉娥11日發文表示，原本已經將IG帳號申請永久刪除，但因為收到許多打氣訊息，決定再把帳號重啟，提到原定於23日舉行的粉絲見面會取消一事，「公司為了我的健康和恢復著想做出了這個決定。對於一直等待並期待著的粉絲們，我因為自己的原因而讓大家錯失了共度美好時光的機會，真的非常抱歉。」

▲珉娥元旦驚爆輕生。（圖／翻攝自珉娥IG）



至於目前的身體狀況，珉娥透露：「雖然身體和心理的狀態還未完全恢復，但我正在竭盡全力進行恢復，所以請大家不要太過擔心。我會努力振作精神，克服困難，向大家展示更好的面貌、更加明亮的樣子，努力過好每一天。」

珉娥認了遭網暴太痛苦才輕生 「已經沒有心力處理」



面對網路上的惡意攻擊，珉娥表示現在的確沒有心力去處理，但也已經收集了相關證據，「那些無心說出的話，對我來說卻像是非常痛苦的石頭一樣，所以請大家克制。我也會努力改變自己，不再因為感到委屈而在SNS上發表情緒化的爆料或展示極端的行為，避免再給大家帶來疲憊感和衝擊。我會努力改變自己，並向大家保證不會再這樣做了。對不起，也感謝大家。」

▲珉娥。（圖／翻攝自珉娥IG）



珉娥全文：

大家好……原本申請了永久刪除Instagram帳號，但因為還有一些感謝我的人發來鼓勵的訊息，想要告知他們一些事情，表達我的心情，因此又重新開啟了帳號……

首先，粉絲見面會因為我的健康狀況和恢復的原因，公司為了我著想，將我的健康放在首位，所以最終只能取消。結果讓一直等待並期待的大家錯失了可以一起度過美好時光的機會，真的非常抱歉。退款手續已經正常進行，請大家不用擔心……未來如果我能重新振作起來，我會努力再次舉辦粉絲見面會。

除了說聲對不起，我真的無話可說，讓大家失望了，真的很抱歉……還有讓大家擔心，真的很對不起。我現在身體和心理狀態雖然還沒有完全恢復，但我正在全力專注於恢復。所以請大家不要太擔心……我會努力振作精神，克服心理障礙，努力過好每一天，向大家展示更好的面貌、更加明亮的樣子。謝謝大家。

還有，雖然有報導說公司會對惡意留言者採取法律行動，但事實上目前並沒有進行任何相關的處理。我也向公司詢問過是否能按照報導中的內容進行，但得知首先需要我進行刑事告訴，然後公司才能以我的委託進行民事處理。老實說，即使我想這麼做，但現在的我既沒有那樣的精神狀態，也沒有精力去處理這些。

不過，對於那些過於殘忍的留言或訊息，對我造成巨大傷害的內容，我已經收集起來了。等我有勇氣的時候，會考慮採取行動。所以拜託大家，不要再發表帶有臆測的惡評了。現在就連隨口說出的惡評也開始讓我感到傷害。當我無法再承受時，我會考慮將已收集的證據採取行動，所以拜託大家不要再發表過於偏激的留言或訊息了，真的拜託大家。

我理解有些人可能討厭我，甚至不想看到我，但請不要再關注我，也不要再搜尋我了。我真的不想因為進行告訴而讓彼此都陷入痛苦的境地。雖然那些話可能是無心的，但對我來說卻像是非常痛苦的石頭一樣，請大家務必克制。

當然，我自己也會努力，不再因為感到委屈而在SNS上發表情緒化的爆料或展示極端的行為，避免再給大家帶來疲憊感和衝擊。我會努力改變自己，並向大家保證不會再這樣做了。對不起，也感謝大家。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995