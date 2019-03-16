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連CNBLUE鐵粉都怒了！發聲明抵制：要求李宗泫必須退團

蘭妮小姐的泡菜國觀察日誌 蘭妮小姐

蘭妮小姐，本名林芳穎，政大廣電系畢業，現任三立國際新聞記者。因Supe..

文／蘭妮小姐

過去這一個星期對韓國娛樂圈來說
真的是每日一爆
每一爆都深深重傷粉絲的心
雖然我個人不是鄭俊英的粉絲
但是當他的kakao群組成員接連曝光
一看到「龍姓歌手」我立刻直覺想到會不會是龍俊亨...
從一開始的否認到承認退團
說真的還是滿失望的
最新爆出的李姓歌手就是CNBLUE的宗泫
看到對話內容更是令人傻眼

▲連CNBLUE鐵粉都怒了！發聲明：強烈要求李宗泫退團。（圖／翻攝自DCINSIDE CNBLUE）

▲CNBLUE鐵粉發聲明：強烈要求李宗泫退團。（圖／翻攝自DCINSIDE CNBLUE）

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目前涉案的人當中只有宗泫正在當兵
相較於龍俊亨和崔鍾訓自行做出退團決定
CNBLUE所屬的FNC還沒有發表處置
宗泫本人也沒有聲明
但是昨天（15日）韓國的CNBLUE韓飯社團
已經發表了一份聲明書

內容表示
「宗泫在社會上引起了爭議
使CNBLUE和FNC娛樂公司的品牌價值和形象受損
在被確認爲爭議中心的聊天室成員之一
卻依然對外保持沉默
宗泫的違法事實雖然會因爲警方調查而查明是非
基於社會對性犯罪的認知
以及粉絲成員大多數都是女性的狀況下
不能容忍宗泫繼續在演藝圈活動
我們不是要求他停止演藝活動
而是強力要求宗泫退團」

▲▼崔鍾訓、李宗泫和勝利、鄭俊英是好友，目前兩人已經與公司失聯。（圖／翻攝自IG）

▲鄭俊英、李宗泫（右）是好友，竟也同流合汙。（圖／翻攝自IG）

如此強硬的語氣可以看出粉絲的憤怒
Highlight（Beast前身）、FTIsland、CNBLUE
這三團出道的時間點
剛好就是我follow韓團最熱衷的那些年
他們來台的見面會演唱會
我也幾乎都有搶票參加
看著這些弟弟團在10幾歲20初頭稚嫩的模樣
一直到現在變成成熟的大人
一個一個去當兵
從沒想過他們有一天
會因為涉嫌性方面的罪行
而被警方約談甚至因此退出演藝圈

還記得當初追星的時候
朋友問我為什麼這麼喜歡偶像
當時單身的我說
男朋友可能還會分手或是背叛
但是「偶像不會讓我失望啊～」
現在想起來真是諷刺

▲鄭俊英、勝利314抵達首爾地方警察廳。（圖／達志影像）

▲鄭俊英、勝利事件扯出更多偶像私下醜陋的一面。（圖／達志影像）

曾經我也以為偶像的存在可以填補心靈
因為台上的他們總是賣力演出
就算私下談戀愛也不會輕易被抓到
我還和朋友說我不反對偶像交女朋友
因為就算不是那個女生也不會是我啊XD
只要他們好好表演就好

但是那個時候的偶像頂多爆出酒駕欠稅之類的醜聞
沒有這回的性醜聞如此嚴重
特別是關於性的醜聞
對於女性粉絲的衝擊是更大的
畢竟你可以接受偶像談戀愛
但無法忍受偶像做出偷拍性愛錄影帶
這些「壞人才會做的事」
對於台飯來說更是難以接受
形象清新的偶像如同「韓版李宗瑞」

不知道這個新聞還會牽扯多少藝人
我有一個感想是「物以類聚」
這些人會成為朋友不是沒有原因
兄弟之間私下講一些垃圾話
分享女生的訊息可以理解
但牽涉到不法情事就難以容忍了
更何況這些人大多是團體成員
其他成員真的都不知情嗎？也很難說
只能說
「偶像也是人不是神」
偶像也會犯錯 也會走錯路
希望他們接受法律制裁真心悔改

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

蘭妮小姐，本名林芳穎，政大廣電系畢業，現任三立國際新聞記者。因Super Junior開始學韓文，曾在韓國首爾旅居一年半，擔任科技新創公司大中華區行銷經理，從迷妹變身韓國OL，長期關注韓國脈動。本文由【Hallo Laney 蘭妮小姐】授權提供

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CNBLUE, 李宗泫, 鄭俊英, 日韓風

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