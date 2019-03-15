崔鍾訓爆「也有偷拍」上傳淫片群組　警：已列為嫌疑人！

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手崔鍾訓14日承認有参與鄭俊英淫聊群組，過去隱瞞酒駕的事情也跟著曝光，怎料15日又爆出他也有偷拍女性，本周將以嫌疑人身分接受調查。

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▲鄭俊英群組事件爆發至今，每天都有新的嫌疑人和事件。（圖／視覺中國CFP）

據韓媒《newsis》報導，正在調查鄭俊英案件的首爾警察廳搜查大隊表示，崔鍾訓涉嫌「偷拍睡著的女性並上傳到淫聊群組」、「散佈非法拍攝影片」，將在本周會以嫌疑人身分接受調查。

▲韓媒《newsis》報導崔鍾訓也涉嫌偷拍。（圖／翻攝自韓媒《newsis》）

▲在韓媒《SBS 8NEWS》曝光的對話中，崔鍾訓曾傳影片到群組。（圖／翻攝自韓網）



崔鍾訓14日曾透過在IG和被這件事情影響到的人道歉，並且坦承自己真的是該群組的成員之一，為此接受調查時看到過去自己的發言倍感羞愧，當下沒有分辨什麼是對的什麼是錯的，跟著成員們一起參與討論是相當不道德的事情，將會一輩子反省自己的過錯並向被害者道歉，同時也宣布退出FTISLAND、結束演藝事業。

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