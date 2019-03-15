ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

崔鍾訓爆「也有偷拍」上傳淫片群組　警：已列為嫌疑人！

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手崔鍾訓14日承認有参與鄭俊英淫聊群組，過去隱瞞酒駕的事情也跟著曝光，怎料15日又爆出他也有偷拍女性，本周將以嫌疑人身分接受調查。

►看更多鄭俊英相關新聞

▲▼鄭俊英14日前往首爾地方警察廳接受調查。（圖／CFP）

請繼續往下閱讀...

▲鄭俊英群組事件爆發至今，每天都有新的嫌疑人和事件。（圖／視覺中國CFP）

據韓媒《newsis》報導，正在調查鄭俊英案件的首爾警察廳搜查大隊表示，崔鍾訓涉嫌「偷拍睡著的女性並上傳到淫聊群組」、「散佈非法拍攝影片」，將在本周會以嫌疑人身分接受調查。

▲韓媒《newsis》報導崔鍾訓也涉嫌偷拍。（圖／翻攝自韓媒《newsis》）

▲韓媒《newsis》報導崔鍾訓也涉嫌偷拍。（圖／翻攝自韓媒《newsis》）

▲韓媒《newsis》報導崔鍾訓也涉嫌偷拍。（圖／翻攝自韓網）

▲在韓媒《SBS 8NEWS》曝光的對話中，崔鍾訓曾傳影片到群組。（圖／翻攝自韓網）

崔鍾訓14日曾透過在IG和被這件事情影響到的人道歉，並且坦承自己真的是該群組的成員之一，為此接受調查時看到過去自己的發言倍感羞愧，當下沒有分辨什麼是對的什麼是錯的，跟著成員們一起參與討論是相當不道德的事情，將會一輩子反省自己的過錯並向被害者道歉，同時也宣布退出FTISLAND、結束演藝事業。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

推薦閱讀

雞排妹「無碼素顏床照」流出！　網一看全暴動：受不了

雞排妹「無碼素顏床照」流出！　網一看全暴動：受不了

《大時代》四大惡女被鄉民狂轟！「私照曝光」成新生代女神

《大時代》四大惡女被鄉民狂轟！「私照曝光」成新生代女神

朴春空降音源1位　韓網友酸爆：YG出身的，榜單能信？

朴春空降音源1位　韓網友酸爆：YG出身的，榜單能信？

女星水上樂園錄影走光！　夾氣球嗲喊「啊啊啊～」兩顆全掉出來

女星水上樂園錄影走光！　夾氣球嗲喊「啊啊啊～」兩顆全掉出來

霍建華林心如愛女超神秘　謝佳見滿口稱讚：她打敗所有嬰兒

霍建華林心如愛女超神秘　謝佳見滿口稱讚：她打敗所有嬰兒

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

替威廉QQ！喝牛奶噴整臉：爸眼裡只有本特利　網狂重播超療癒

替威廉QQ！喝牛奶噴整臉：爸眼裡只有本特利　網狂重播超療癒

JK羅琳證實：鄧不利多、葛林戴華德「發生過性關係」

JK羅琳證實：鄧不利多、葛林戴華德「發生過性關係」

好友惡整「把他做成爆醜雕像」　貝克漢收笑容…中斷錄影後「真實反應」被推爆

好友惡整「把他做成爆醜雕像」　貝克漢收笑容…中斷錄影後「真實反應」被推爆

台體操精靈比賽沒衣服穿！「大陸快遞出包」　瑞莎急哭求體育署：她們全自費

台體操精靈比賽沒衣服穿！「大陸快遞出包」　瑞莎急哭求體育署：她們全自費

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

韓女星35分鐘淫片瘋傳！警「拍私密處」比對　歌手媽崩潰留遺書

韓女星35分鐘淫片瘋傳！警「拍私密處」比對　歌手媽崩潰留遺書

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

韓女星35分鐘淫片瘋傳！警「拍私密處」比對　歌手媽崩潰留遺書

勝利夜店開趴驚見台「3大咖男神」！勾5女包廂狂歡照流出…鄭俊英也在內

李宗泫全認了！看鄭俊英淫片「討女人玩玩」　道完歉卻沒要退演藝圈

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」　律師：性犯罪入伍刑責變兩倍

好友惡整「把他做成爆醜雕像」　貝克漢收笑容…中斷錄影後「真實反應」被推爆

被鄭俊英拍淫片當戰利品！　20歲受害女崩潰哀求：我該怎麼活下去

JK羅琳證實：鄧不利多、葛林戴華德「發生過性關係」

網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

快訊／安以軒懷孕了！「四肢超細」　嫁百億CEO 2年報喜：從此多了一個你

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鄭俊英, 崔鍾訓

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 貴婦問話都不回！空少怒爆發　印傭「天真幫回這句話」…網罵翻：夠擊敗
  2. 一世代路易「18歲網紅親妹」心臟病家中猝死！　得年18歲
  3. 八三夭阿璞外婆病危！　小巨蛋前「3天來回LA」忍悲傷開唱
  4. 崔鍾訓爆「也有偷拍」上傳淫片群組　警：已列為嫌疑人！
  5. 「海格」白髮憔悴近況曝光！輪椅代步：膝蓋已完全沒有軟骨
  6. 車銀優帥氣側顏登台！　ASTRO壽星調皮擠鬼臉
  7. 納豆遠距戀失敗　抱不到女友「心慢慢的野掉」
  8. 張賢勝「頹廢魔鬼→激陽光燦笑男孩」　軍中照曝光！網全傻眼
  9. 學校公車亭等車！一看身旁…站著「188cm陸劇男神」
  10. 「正義記者」不讓鄭俊英走！　機關槍式逼問：罩你的警察是誰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366