勝利又出事！把女生送去日本性買賣　「拉皮條」SOP曝光⋯韓網怒炸

記者吳睿慈／綜合報導

南韓藝人勝利近1個月來不斷遭爆料涉嫌「性招待」，他14日被爆供客選女陪伴，15日再被爆送南韓女生到日本賣淫，截至目前為止已是第3起爆料，令粉絲越來越失望。一名A某向韓媒《Channel A》爆料，他知道勝利曾把南韓女生送去日本賣淫，且跟日本K公司代表關係匪淺，每次代表訪韓都是由勝利接待。

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▲韓媒15日晚間爆出，勝利還涉及日本大公司的性招待。（圖／翻攝自《Channel A》）

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勝利15日晚間再度被爆涉及「性招待」的證據，一名A某在江南一代做生意，因此時常注意到勝利所犯下的「性招待」行為，A某透露，日本K公司代表每次訪韓，勝利都會把K帶到Burning Sun夜店，目的是為了找南韓女人，進一步把女生送到日本賣淫，「性招待」的SOP曝光。

▲▼勝利否認，但他與K代表確實是朋友。（圖／翻攝自《Channel A》）



不僅如此，鄭俊英也曾在對話框裡提到相關夜店的名字，並要求「把女生帶來」、「準備一下」。第3度被爆涉嫌性招待，勝利聲譽全毀，韓網憤怒留言「很骯髒」、「你的觸角伸到各地」、「犯罪大創」，對此，勝利方僅回應「沒有這種事」、「我跟K只是朋友」，不過，從勝利IG過去貼出的照片中，他與K有多張合照，兩人確實關係慎密。