光熙看人眼光神準！　「勸世預言T.O.P、勝利、鄭俊英」韓網推爆

記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人黃光熙過去就以直言不諱的性格受到矚目，每次上節目都有爆炸性發言，讓大家笑到不行，沒想到最近在BIGBANG T.O.P吸大麻、勝利為了事業版圖進行性交易和鄭俊英性行為中偷拍女性的事件後，眼尖的韓網友也發現過去他看人的眼光超級準，直呼光熙是「千里眼」。

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▲韓網友指出光熙的三大千里眼瞬間。（圖／翻攝自推特）

在BIGBANG於2016年12月全員登上《無限挑戰》時，T.O.P和光熙對決時一開始沒得進攻，後來突然放開自我不停向對方前進並露出謎樣的笑容，結果這時候光熙突然面露惶恐大叫：「這個哥哥眼神很奇怪！」而T.O.P在2017年6月因為當兵前吸大麻被調查，經過毛髮檢驗後呈陽性反應。

▲光熙看著T.O.P大叫：「這個哥哥眼神很奇怪！」（圖／翻攝自MBCentertainment YOUTUBE）

光熙在2018年12月27日時登上《俘獲芳心頻道》時，因為覬覦著勝利的固定主持地位結果你一來我一往的相愛相殺後，他突然說：「我還以為他做生意做到瘋了（結果藝能功力還是很強）。」而勝利在3月10日確定涉嫌夜店Burning Sun相關性買賣案，成了嫌疑人。

▲光熙說勝利做生意做到瘋了。（圖／翻攝自SBS《俘獲芳心頻道》）

鄭俊英和光熙一起上《Radio Star》時，曾透露每次找對方出門都被拒絕，光熙都會說「怕會給《無限挑戰》帶來不好的影響」因此不跟他一起出門。這也在鄭俊英11日被爆出偷拍事件後，網友們都笑說：「看來光熙早就知道跟鄭俊英一起玩會出事吧！」

▲鄭俊英每次找光熙出去都會被拒絕。（圖／翻攝自Dailyissue YOUTUBE）