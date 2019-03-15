Lia後台「話說到一半哭了」　ITZY急湧上安慰…原因曝光超寵粉！

記者張筱涵／綜合報導

韓團ITZY今年以單曲專輯《IT'z Different》正式出道，並且創下儘9天就拿到音樂節目冠軍的紀錄，而在紀錄著一輩子難忘的出道歷程影片中，卻看見成員Lia在後台難過流下眼淚的畫面。

▲ITZY是JYP最新推出的女團。（圖／翻攝自ITZY推特）

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在ITZY的VLIVE頻道上14日公開了《ITZY? ITZY!》第九集，她們也在保母車上透露能夠參加傳說中的《音樂音行》上班路真的很緊張，到現場後就馬不停蹄地彼此互拍要送給粉絲的拍立得，在《Show！音樂中心》待機室也是活力十足，什麼話題都可以討論，一些小事就能笑得十分燦爛，真的很青春無敵。

▲ITZY彼此拍著要給粉絲的拍立得。（圖／翻攝自ITZY VLIVE）

不過到結束最後一天《人氣歌謠》預錄舞台時，Lia講感言講一講卻突然哭了：「原本想表達對一個禮拜都跟我們ITZY在一起的感謝之意，想說見面有很多話要跟大家說，結果因為有點緊張沒能完整表達，感到很可惜。」成員們見狀也馬上到她的身邊給與安慰，最後還開玩笑唱出Lia負責的部分來逗笑她，氣氛相當和樂。

▲成員們圍在Lia的旁邊逗笑她。（圖／翻攝自ITZY VLIVE）

▼《ITZY? ITZY!》第九集。（影片／取自ITZY VLIVE，如遭刪除請見諒）

▼ITZY出道曲《DALLA DALLA》MV。（影片／取自jypentertainment YOUTUBE，如遭刪除請見諒）