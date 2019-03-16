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《無主之作》：每張相片或作品背後都有一段屬於自己的故事

▲《無主之作》。（圖／《無主之作》劇照）

▲《無主之作》。（圖／《無主之作》劇照，以下皆同）

文／影癮作動－深呼吸的電影空間

時隔十二年，《竊聽風暴》導演弗洛里安亨克爾馮杜能斯馬克再度帶來正統的德國電影（扣除掉2010年好萊塢找他導的色遇），曾經以竊聽風暴勇奪奧斯卡最佳外語片的他慢工出細活，整整八年後才又推出這部精雕細琢的作品，看完後筆者內心深感震撼認為本片遠遠超出我的期待。

這部作品改編自德國當代視覺藝術大師葛哈李希特的前半生（他如今已高齡87歲），將他前半生的經歷完全投入到主角寇特巴內特身上，背景也從二戰前的1937年一路橫跨到美蘇冷戰時期分裂成東西德的1960年代，整整30年的世代，不論是時空背景，或是要探討的主題都非常宏觀，甚至可以說超越史詩格局。

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▲《無主之作》。（圖／《無主之作》劇照）

因為這部電影除了帶你經歷二戰時期納粹德國最沉痛的那段歷史，也有回歸到主角本身悲劇般的成長經歷，以及他從東德逃到西德後，投入藝術創作後面臨的瓶頸，以及他遇到恩師後帶給他完全不一樣的觀點，甚至近似於哲學式的人生思考，這些都成為他日後的充沛的創作養分。

而且不只如此，電影中也帶到主角的愛情世界與價值觀，包括影響他一生的阿姨，以及後來他摯愛的太太，可以說你能想得到的議題這部電影幾乎全都看得到，而且配樂的時間點都下的非常之好，參與過不少好萊塢及德國電影音樂製作的大師Max Richter，這次以一種既冷調迷離又帶有溫暖氣味的音樂，大大的幫電影提升不少質感。

▲《無主之作》。（圖／《無主之作》劇照）

演員部分也是一時之選，全都是男帥女美的正統德國演員，靈魂人物當首推男主角湯姆希林，歲月幾乎沒在已經37歲的他身上留下太多痕跡，天生的baby face讓他詮釋男主角年少跟學生時期卻毫無違和感，如同《沒有煙硝的愛情》女主角尤安娜庫立克一樣，也看得出他非常認真投入這個角色，巧合的是他也曾經夢想成為一位畫家，演出這個角色也算另類完成他的夢想。

▲《無主之作》。（圖／《無主之作》劇照）

而片中的兩位伊麗莎白更是美若天仙氣質脫俗出眾，莎斯基亞蘿絲達爾的小阿姨雖然整部片戲份時間不到半小時，卻是影響男主角一生想法的關鍵人物，而她在劇中悲慘的遭遇更令觀眾感到心痛不捨，另一位飾演男主角摯愛的寶拉貝爾也有非常亮眼的演出，無論是對丈夫最深情的愛意還是面對自己再也不能生育時的悲憤情緒詮釋得都相當好。

▲《無主之作》。（圖／《無主之作》劇照）

而沙巴斯帝安庫克飾演的女主角父親雖然大部分時間都令觀眾感覺根本是個惡魔，但還是有幾場戲讓他流露出人性跟羞愧的一面，而飾演藝術學院教授的奧利維麥蘇希也是，雖然戲分不多卻令人印象深刻的一個角色。

▲《無主之作》。（圖／《無主之作》劇照）

而本片雖然長達189分鐘，但弗洛里安亨克爾馮杜能斯馬克精準的節奏卻讓電影本身完全沒有冗長沉悶之感，相反的這部片的步調其實還滿緊湊的，在看《大象席地而坐》與《霸王別姬》時，筆者都有忍不住注意時間，但看這部片卻完全沒有去注意時間，而且看完後還相當意猶未盡，希望能夠再繼續看下去，這絕對是一部影癡與真正愛電影之人絕對不能錯過的電影，本片絕對能讓你看到非常精彩的並且回味再三的德國電影。

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影癮作動, 深呼吸的電影空間, 無主之作

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