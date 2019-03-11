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遭粉絲催生寶寶　女星爆分手隔7月…突認「早就生完了！」

記者傅家妤／綜合報導

女星葉璇出身豪門，演過知名港劇《雲海玉弓緣》、《衝上雲霄》走紅，近年演藝重心轉往大陸，還當上製片人，她在2015年認愛男友「小默先生」，多次傳出情變消息，去年8月甚至還被爆出已經分手，但雙方一直未有回應。沒想到她日前被網友催生小寶寶，突然認了「早生完了」，嚇壞眾人，隨即掀起不少熱議。

▲▼葉璇。（圖／翻攝自微博／葉璇）

▲葉璇自認愛後，不時會在社群網站上放閃、秀恩愛。（圖／翻攝自微博／葉璇）

39歲的葉璇外貌出眾，1999年參選「國際中華小姐」奪冠出道，感情生活非常精彩，過去曾跟霍建華、李東學、劉愷威等人傳出緋聞，有「緋聞女王」封號，不過自2015年高調認愛男友小默先生後，就鮮少有緋聞傳出，不過她與男友的關係時好時壞，近年她還被發現一改過去高調作風，鮮少秀恩愛，因此爆出小倆口感情生變，2018年8月甚至傳出兩人已經分手。

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▲▼葉璇。（圖／翻攝自微博／葉璇）

▲葉璇過去與男友愛得高調。（圖／翻攝自微博／葉璇）

不過，葉璇9日卻突然拋出震撼彈，她在微博PO出一份來自好友的「連體嬰」擺設禮物，並開心寫下：「這個禮物頗合本宮心意。」有網友隨即抓緊機會在底下催生：「妳也應該生了，親愛的，麗穎都生了。」沒想到她卻在底下回應：「早就生了！」突如其來公開當媽消息，嚇壞不少粉絲，大家都看傻了眼。

▲▼葉璇。（圖／翻攝自微博／葉璇）

▲葉璇展示好友送的連體嬰擺設禮物。（圖／翻攝自微博／葉璇）

事實上，葉璇過去也曾自爆自己早就已經有小孩了，不過當網友再度確認時，她卻沉默不語，事情就這樣不了了之了，沒想到這次又突然鬆口稱「早已生完寶寶了」，對此她的經紀人隨即出面滅火：「沒有這回事。」

▲▼葉璇。（圖／翻攝自微博／葉璇）

▲葉璇突認「生完了」。（圖／翻攝自微博／葉璇）

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