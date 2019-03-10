對抗萊姆病4年「前夫全程陪身邊」　艾薇兒揭心聲

記者傅家妤／綜合報導

搖滾天后艾薇兒（Avril Lavigne）過去5年因為患上萊姆病，一直沒有公開露面，專心在家休養，如今她終於康復，並帶著新作品《Head Above Water》復出，也收穫了新戀情，事業愛情都非常得意，近日她公開抗病歷程，並透露在該段時期，前夫查德克羅格（Chad Kroeger）一直都陪在她的身邊。

▲艾薇兒與前夫雖然離婚多年，但兩人一直維持友好關係。（圖／達志影像）

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艾薇兒近來狂上節目宣傳新作品，期間不時會談及抗病歷程，日前她接受外媒《ET Canada》的專訪時透露，自己一度臥病在床整整兩年時間，該段時期是她病情最嚴重的時候，雖然抗病過程很辛苦，但是身旁的家人、朋友都非常支持自己，爸爸媽媽甚至為了就近方便照顧，分別搬到她家半年、四個月。

▲在艾薇兒抗病期間，查德一直陪在她身邊。（圖／推特／艾薇兒）

另外，艾微兒也特別提及在2015年分開的前夫、五分錢樂團主唱查德克羅格（Chad Kroeger），她也非常感謝對方，「雖然我和查德已經分開，但是那時候他一直陪在我身邊，我們在一起經歷過了很多事情，他還是我的家人，我也很愛他，愛他的團，我一直都是『五分錢』的超級粉絲。」

▲艾薇兒把自己的抗病心聲化為音樂。（圖／翻攝自IG／艾薇兒）

事實上，先前艾薇兒在接受英國電視節目專訪時，曾公開過去被困在床上的心情，她一度擔心自己無法再唱歌、做音樂，但最後她躺在床上開始寫歌，把自己抗病的過程全轉換成音樂、歌曲，「當時我就知道音樂對我而言時意味著什麼，音樂是在我的靈魂、身體和血液裡。」

艾薇兒花了三年寫出了2首歌，雖然進度緩慢，但這對她來說就是最大的動力，「音樂是治癒我的藥，我不能沒有它，音樂給了我很大的力量，讓我有勇氣面對這一切。」所以除了家人、前夫及朋友的支持，音樂也是支撐著她康復的動力之一。

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