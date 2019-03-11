酸民嗆：見你揍一頓　陳冠希殺到約定地點「被放鴿子了」

記者傅家妤／綜合報導

香港男星陳冠希個性強硬，向來有話直說，不過自從有了女兒Alaia後，已漸漸收斂火爆脾氣，變得柔情許多，不過近日他與酸民相約見面，期間還特別在IG上直播，與網友分享見面過程，他在片中透露，對方辱罵了女兒、老婆，讓他忍無可忍決定赴約，沒想到最後對方卻沒有出現，他被放鴿子了。

▲▼陳冠希與酸民相約見面。（圖／翻攝自IG／陳冠希）

請繼續往下閱讀...

陳冠希在直播中強調，許多酸民會在社群網站上留下酸言酸語，「大家經常都說我一直在回應這些酸言酸語，但其實是因為他們說的話侮辱到了我女兒和老婆，你要怎麼說我都可以，但不准說我的家人，因為我會找到你的！就像這次一樣。」該酸民在IG上甚至對他放話，見到他就會「狠揍一頓」，沒想到陳冠希人到了約定地點，對方卻沒有出現。

▲陳冠希非常疼愛妻女。（圖／翻攝自IG／陳冠希）

隨後，陳冠希表示自己並不想惹事，只是對方言語侮辱了女兒老婆，自己必須像個男人般站出來，保護家人。他在直播稱，自己其實非常放鬆，並沒有真的很生氣，只是為了保護家人。他在與對方約定的地點饒了一圈後，該酸民依舊沒有出現，最後是秦舒培突然出現在鏡頭前，他甜蜜地喊了對方一聲，夫妻倆就在鏡頭前互親了一下，結束直播。

▲陳冠希晃了一圈後，酸民並沒有出現。（圖／翻攝自IG／陳冠希）

該直播片段也在網路上引起瘋傳，不少粉絲笑言：「這是去約架嗎」、「感覺像中學生，還約出來打架」，但也有不少粉絲認為他站出來保護妻女，非常帥氣，正反兩極意見掀起不少熱議。

▲陳冠希與老婆秦舒培。（圖／翻攝自IG／陳冠希）



