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《歡樂合唱團》10年同學會！　合體陪「瑞秋嫁CEO」

記者傅家妤／綜合報導

美國女星麗婭米雪兒（Lea Michele）演出2009年熱門影集《歡樂合唱團》走紅，她在2018年4月收下男友贊迪瑞奇（Zandy Reich）4克拉鑽戒，宣布訂婚喜訊，時隔近1年後，小倆口終於在9日完婚，許多《歡樂合唱團》的演員也都在場見證兩人幸福的一刻。

▲▼麗婭米雪兒。（圖／翻攝自IG／麗婭米雪兒）

▲《Glee》瑞秋訂婚了。（圖／《Glee》劇照、翻攝自麗婭米雪兒IG）

▲麗婭米雪兒與未婚夫在加州完婚。（圖／翻攝自IG／麗婭米雪兒）

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據外媒《People》報導，麗婭米雪兒與未婚夫選擇在美國加州北部完婚，兩人辦了一場戶外婚禮，在藍天白雲、親友的見證下結為夫妻，《歡樂合唱團》演員也都到場見證、送上祝福，其中包括「布萊恩」達倫克里斯（Darren Criss）、「Kitty」貝卡托賓（Becca Tobin）、強納森格魯夫（Jonathan Groff ）等，其中最讓人驚喜的是，該劇製作人萊恩墨菲（Ryan Murphy）還是一對新人的婚禮見證人，現場根本就是一場《歡樂合唱團》的十周年同學聚會。

▲▼麗婭米雪兒。（圖／翻攝自IG／麗婭米雪兒）

▲同劇好友達倫克里斯夫妻也有一起出席婚禮共同見證。（圖／翻攝自IG／麗婭米雪兒）

麗婭米雪兒的老公贊迪瑞奇是知名服裝品牌的CEO，兩人在2017年7月公開戀情，交往1年多後隨即宣布訂婚，如今終於正式成為夫妻，麗婭米雪兒在受訪時開心表示：「我們真的很開心可以完婚、成為夫妻，也很感謝所有家人和朋友都能一起見證，最重要的是，我們真的很開心可以一起共度下半生。」

▲▼麗婭米雪兒。（圖／翻攝自IG／麗婭米雪兒）

▲強納森格魯夫也是婚禮上的賓客之一。（圖／翻攝自IG／麗婭米雪兒）

其實麗婭曾經與《歡樂合唱團》的男主角柯瑞蒙提斯（Cory Monteith）假戲真做，擦出愛火花，但男方卻在2013年7月因吸毒過量致死，讓她消沉許久，如今終於尋獲自己的幸福，並嫁為人妻，大家也為她感到開心不已。

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麗婭米雪兒, Lea Michele, 歡樂合唱團

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