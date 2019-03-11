婚宴上「超仙正妹」跳舞引男客搶拍！　走近看…竟是新疆女神

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星古力娜扎是新疆維吾爾族人，擁有精緻五官及一雙水汪汪的大眼睛，被大家封為「新疆維納斯」，她日前被捕獲出現在一場婚禮上，甚至還與一名黑衣女子在台上跳舞，曼妙舞姿也讓在場賓客忍不住擠上前搶拍，畫面曝光後，也在網路上掀起不少熱議。

▲古力娜扎替閨蜜婚禮擔任表演嘉賓。（圖／翻攝自微博／古力娜扎）

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網友11日晚間在微博上曝光一段古力娜扎在婚禮上表演的片段，只見她身穿黑色緊身褲，上半身搭配白紅色套裝外套，把長髮高高盤起，搭配著民族風舞曲，與另一名女子在舞台上跳起舞來，舞台前方也聚集了不少人，大家紛紛拿起手機、相機錄下，雖然只是簡單扭動及搭配舞步，但仍可看出古力娜扎的身段非常柔軟，跳得非常好。

▲古力娜扎表演舞蹈。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

據悉，古力娜扎這次是特別到江西樂平參加閨蜜的婚禮，雖然沒有當伴娘，但還是特別為好友在婚禮上表演，足見兩人好友誼。值得一提的是，在新娘丟捧花的環節中，站在眾女孩中間的她，捧花直接掉入懷中，接到的當下她也笑得非常開心，在場的眾人也為她歡呼鼓掌。

▲古力娜扎搶到捧花。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

影片在網路上引起瘋傳，「娜扎接到新娘捧花」的關鍵字甚至還登上了微博熱搜第一，掀起不少熱議，粉絲也紛紛送上祝福：「希望女神也可以趕快找到有情郎，在自己的婚禮上跳舞」、「希望女神可以幸福」。

▲古力娜扎熱情與眾人打招呼。（圖／翻攝自微博／娛樂榜姐）

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